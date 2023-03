El Gobierno de Canarias asegura que "nadie" está pensando en reducir el 75% de descuento para residentes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado que "nadie" en el Gobierno de España está pesando en modificar el sistema de subvenciones del 75% de los billetes de avión entre los archipiélagos balear y canario, Ceuta y Melilla y la España peninsular para residentes de estas regiones.

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde recordó que se trata de un derecho que en el caso de las islas está protegido por el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Para Pérez, no se deben generar preocupaciones que no tienen fundamento y que existen muchas cosas de las que preocuparse en la actualidad para dar "pábulos" a una información que no se corresponde con la realidad. "No es así. No hay ninguna iniciativa para reducir el 75%. No hay nada, nada de nada", aseveró de manera tajante.

"Nos inquieta --comentó-- que en algo que es bueno y que ha significado un aumento de viajes entre Canarias y la península y que produce una reducción de los precios medios, se pueda pensar por parte alguien que está en peligro.