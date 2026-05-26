El Gobierno de Canarias avanza el "apoyo" de Europa para extender la exención del ETS "al menos hasta 2040"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno canario ha defendido ante Europa mantener, "sine die" o, al menos, hasta 2040, exentos los vuelos interinsulares y las conexiones con la Península del pago de derechos de emisión de CO2, establecido como Región Ultraperiférica (RUP), que finaliza en 2030 y que se aplica como excepción ante normativa general de la UE.

Así lo ha señalado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante el pleno en el Parlamento, en donde si bien ha defendido el "esfuerzo importante" por hacer para reducir las emisiones contaminantes y "ser mucho más respetuosos" con el medio, Canarias, como región ultraperiférica, "tiene un paragüas jurídico" en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento y que permitiría, por tanto, "modular" esa política sostenible europea.

En ese sentido, Clavijo ha señalado que, tras un encuentro mantenido recientemente en Bruselas con el equipo del Comisario de Clima y de Transporte y Turismo, se ha transmitido el "apoyo" para extender la excepción.

Las declaraciones de Clavijo se han sucedido en respuesta a una pregunta del diputado Raúl Acosta (AHI) sobre las acciones que está desarrollando el Gobierno de Canarias para que la UE flexibilice el régimen de comercio de derechos de emisión, especialmente en el transporte marítimo, un asunto que estaría "en revisión" en Europa y cuya excepción en Canarias tendría un "impacto final" en los bolsillos de los residentes en las islas.

"Si ya con las guerras de Ucrania y de Oriente Medio los precios se han puesto por las nubes, en El Hierro, esto supondría ponernos la soga en el cuello. Aquí hay dos asuntos diferentes pero complementarios: por un lado, la vigencia de esa exención más allá de 2030 y también la necesidad de flexibilizar o limitar estos pagos también en el caso de trayectos entre puertos canarios y el resto de puertos de la Unión Europea", ha advertido Acosta.