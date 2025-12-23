El Gobierno de Canarias certifica el traspaso de competencias del Parque Nacional del Teide al Cabildo de Tenerife

Parque Nacional del Teide nevado - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha avanzado este martes que el Gobierno de Canarias va a aprobar en la sesión del Consejo Gobierno el traspaso de competencias del Parque Nacional del Teide a la corporación insular de forma definitiva.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno insular ha apuntado que la competencia estaba delegada "y ahora está transferida", lo que permitirá, entre otras cosas, aumentar la plantilla agentes medioambientales hasta las 17 personas, dado que entra en vigor la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la corporación.

Ahora, ha detallado, se recibe toda la transferencia de recursos humanos y materiales para poder ejecutar las competencias de forma directa, subrayando que "nada cambia" en la evaluación medioambiental, que sigue en las mismas administraciones.

La presidenta tinerfeña ha comentado que el traspaso va a "permitir margen de mejora" y valorado que se culmina un proceso apuntalado también por la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión tras 22 años, lo que dará al parque un "marco normativo más moderno".

Dávila ha afirmado también que se ha aprobado un nuevo contrato de "mejora del refuerzo de la seguridad de la conservación ambiental" que permite elevar los guardas rurales de 12 a 16, con un total de 3,7 millones durante tres años, con la posibilidad de prorrogar otros dos años más.

No en vano ha afirmado que en el contrato se incluye la vigilancia de miradores que tienen mucha afluencia de turistas y visitantes para "evitar actividades ilegales y asegurar la seguridad", caso de Chipeque, Ayosa, Lomo del Retamar y Los Poleos.

La presidenta ha destacado también el éxito del 'Operativo Nevadas' del pasado fin de semana, con muchas áreas del Cabildo "coordinadas" para realizar una "visita ordenada" con 30 guaguas gratuitas de Titsa que desplazaron a más de 5.500 personas.

Igualmente ha comentado que han solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que mantenga cerrada al tráfico la vía que une El Portillo Alto con el teleférico porque "hay mucho hielo y no es seguro".