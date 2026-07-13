El Gobierno de Canarias convoca otra Conferencia de Presidentes para orientar el FDCAN a vivienda y equipamiento social

Archivo - El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, saluda al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, antes de la Conferencia de Presidentes - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado este lunes que se ha convocado una nueva Conferencia de Presidentes el próximo 23 de julio con el fin de fijar las nuevas prioridades del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), concretamente la ejecución de vivienda e infraestructuras sociales.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que se trata de presentar un FDCAN "renovado", basado en el "consenso" y la "coordinación institucional" y con un modelo alejado del "ruido y la bronca política" del conjunto del Estado español.

El objetivo, ha detallado, es movilizar al casi 2.700 millones de euros para generar un impacto de 4.500 millones en esos dos capítulos.

Además ha indicado que este martes se ha convocado a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para hacer el mismo análisis que ya se hizo con los cabildos sobre la evolución del FDCAN entre 2016 y 2026 y que supuso una inversión total de 2.619 millones de euros con un impacto económico de 4.504 millones de euros y 47.278 empleos creados.