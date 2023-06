El Gobierno de Canarias dará ayudas de hasta 50.000 euros para fomentar la implantación de viviendas colaborativas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha publicado hoy miércoles en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de ayudas para el fomento y la implantación de viviendas colaborativas (cohousing) en Canarias, que cuenta con un presupuesto de 1.236.755 euros.

Esta ayuda subvencionará con hasta 50.000 euros a aquellas actuaciones que permitan desarrollar un alojamiento compartido en viviendas, tanto en casas de nueva construcción como aquellas que se compren y adapten para este fin. El objetivo de esta convocatoria es aumentar la oferta de este modelo alojativo en el archipiélago para ofrecer una alternativa a determinados colectivos en régimen de alquiler o cesión en uso por un plazo al menos de cuarenta años

Desde el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) se lanza esta convocatoria con el fin de apoyar iniciativas de viviendas colaborativas que son prácticamente inéditas en Canarias, y que se enmarcan en los objetivos previstos por el Plan de Vivienda de Canarias 2020-25.

Estas viviendas colaborativas, también conocidas como 'cohousing', son modelos de alojamiento que cuentan con espacios privados a la vez que instalaciones y servicios comunes, suponiendo una alternativa a los modelos tradicionales de alojamiento de los que se pueden beneficiar principalmente personas mayores, jóvenes o estudiantes.

Para su desarrollo, esta convocatoria podrá ser solicitada tanto por personas físicas como entidades públicas o asociaciones y cooperativas durante los próximos diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación en el BOC.

Los proyectos serán subvencionables siempre que se destinen a este uso de cohousing durante un plazo de cuarenta años e incluyan, como mínimo, los siguientes servicios comunes: restauración, lavandería y áreas destinadas a actividades sociales, deportivas, culturales o de ocio. El destino por un plazo de al menos cuarenta años al arrendamiento o la cesión de uso deberá constar en una nota marginal en el Registro de la Propiedad.

Esta subvención podrá financiar desde promociones de nueva construcción, rehabilitación de edificios o mejoras en las viviendas con hasta un máximo de 420 euros por metro cuadrado o, en conjunto de la actuación, un límite de 50.000 euros por alojamiento o vivienda.

Una vez finalizado este proyecto, las viviendas subvencionadas deberán destinarse exclusivamente a personas que no superen cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (39.540 euros al año) y si se trata de una vivienda en alquiler, el precio del mismo no podrá superar los ocho euros por metro cuadrado (por ejemplo: si una vivienda es de 75 m2, el alquiler no podrá ser mayor a 600 euros mensuales), aunque este precio sí podrá ser actualizado conforme al Índice de Precios de Consumo.

Las subvenciones se concederán por un sistema de baremación, pudiendo alcanzar un máximo de 30 puntos por proyecto, y las solicitudes podrán ser presentadas de forma presencial en cualquiera de las oficinas del Instituto Canario de la Vivienda, o de forma telemática. El ICAVI, además, ha habilitado una línea específica de atención para dudas relacionadas con esta ayuda a través del teléfono 822 171 163, de lunes a viernes de 09.00 a 12.00 horas.