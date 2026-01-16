El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la situación de alerta por fenómenos costeros en todas las islas

Archivo - El paseo marítimo de una playa de Fuerteventura con oleaje, a 27 de diciembre de 2022, en Fuerteventura, Las Palmas, Islas Canarias (España).- Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación y pasa a alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, desde las 12:00 horas de este sábado, 17 de enero.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el departamento regional en una nota.

En concreto, se prevé mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que probablemente alcanzará y superará los 4-5 metros de altura. El periodo del mar de fondo tendrá periodos largos de más de 12 segundos.

También se espera que el viento sople del noroeste con fuerza 7 (50-61 kilómetros por hora), rolando a norte. Será significativo el mar de viento con fuerte marejada a mar gruesa el domingo, con algún área ocasional de muy gruesa.

El episodio seguirá afectando especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las islas, así como a los canales entre islas. El estado del mar tenderá a empeorar cara al fin de semana, considerando además que el día 18 habrá luna nueva y mareas vivas, con coeficientes de marea elevados.

Asimismo, los horarios de las pleamares, cuando el nivel del mar alcance su punto máximo, serán 12:22-12:58 horas el sábado 17 de enero; mientras, el domingo 18 de enero se prevé entre 00:30-01:09 y 12:53-13:33 horas.

ALERTA POR VIENTOS

En paralelo, también se declarará la situación de alerta por vientos en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria junto a la prealerta en Fuerteventura y Lanzarote a partir de las 00:00 horas del domingo, 18 de enero.

La previsión apunta que el viento soplará del noroeste y que rolará hacia el norte en la segunda mitad del día, afectando en mayor medida a las cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como a Lanzarote y Fuerteventura en horas centrales.

Asimismo, para la jornada del domingo se prevén rachas de viento fuertes que podrán alcanzar o incluso superar los 70 km/h, así como rachas localmente muy fuertes que podrán alcanzar y superar los 90 km/h en las cumbres de las islas de mayor relieve.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Para la jornada de este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología apunta que habrá cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionales, de débiles a moderadas, y que tenderán a ser más persistentes por la tarde en las medianías de Tenerife y Gran Canaria.

En el resto, en cambio, se espera un predominio de los intervalos nubosos, con precipitaciones ocasionales y asiladas que podrán tener un carácter débil desde el mediodía en las islas más orientales y desde la tarde en las de mayor relieve.

Las temperaturas mínimas sufrirán con pocos cambios, si bien las máximas podrán experimentar un ligero o moderado descenso, especialmente en medianías de vertientes norte y cumbres del archipiélago.

Respecto al viento, soplará moderado de componente norte en las islas montañosas, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes ocasionales en cotas altas y zonas expuestas. En Lanzarote y Fuerteventura se acabará imponiendo el noroeste, con intervalos de fuerte, sin descartar rachas diurnas muy fuertes.

RESTO DE ESPAÑA

Casi una veintena de provincias correspondientes a doce comunidades autónomas, excepto Andalucía, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, tendrán este sábado avisos por nieve, oleaje y lluvia, en una jornada que registrará temperaturas mínimas de hasta -3ºC en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Madrid, Navarra (Pirineo) y Castellón, ya que se esperan nevadas en Pirineos con acumulados significativos, así como en La Ibérica y el Sistema Central a primeras horas.

Por su parte, el oleaje activará avisos amarillos en Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral), Guipúzcoa, Vizcaya y en la provincia de Las Palmas (Lanzarote), que se elevarán a nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo y Pontevedra.

En cuanto a lluvia, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Castellón tendrán aviso amarillo en una jornada marcada por precipitaciones que pueden ser fuertes o persistentes en Baleares y el nordeste del Mediterráneo.

La AEMET prevé para este sábado el acercamiento de una amplia vaguada y la formación de unas bajas presiones en el entorno de la Península y Baleares que dejarán cielos nubosos o muy nubosos en general con precipitaciones en gran parte del país, pero serán menos probables en el interior del tercio oeste. Así, se esperan precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta en el nordeste y Baleares.

Estas lluvias serán en forma de nieve en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1.400-1.600 metros (m) en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En la Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérica, la cota empezará en torno a los 1.200-1.400 m para descender hasta los 900-1.000 m. Al mismo tiempo, en Canarias habrá cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas.

Se esperan algunas brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y oeste y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta y valles atlánticos.

Por otro lado, se espera un descenso generalizado de las máximas con mínimas en descenso, salvo en los archipiélagos y el nordeste, donde no se esperan cambios o incluso ascenderán en el nordeste. Este descenso puede ser notable en puntos de la meseta sur. Además, se esperan heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares, meseta norte y este de la meseta sur, moderadas en Pirineos y noroeste de Castilla y León.

El viento será de flojo a moderado y de dirección variable en el interior de la Península, golfo de Valencia y litoral cantábrico. Aunque será más intenso en otros litorales, será moderado del norte y noroeste en Galicia y Golfo de Cádiz, poniente en Alborán y de componente sur en Baleares y norte del Mediterráneo. En Canarias, soplará viento del norte moderado con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.