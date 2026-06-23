El Gobierno de Canarias destina 200.000 euros para divulgar el español de las islas

El Gobierno de Canarias destina 200.000 euros a la Academia Canaria de la Lengua - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha aprobado una aportación de 200.000 euros a favor de la Academia Canaria de la Lengua para financiar durante el año 2026 diversos proyectos de investigación, difusión y preservación del español de Canarias.

Esta financiación va a permitir dar continuidad a proyectos estratégicos como la elaboración de un diccionario general de canarismos, el desarrollo del corpus oral del español de Canarias (Corpecán), la Biblioteca Digital del Español de Canarias, el Catálogo de dudas sobre el español de Canarias o el programa 'Archipiélago de las Letras', orientado especialmente a la comunidad educativa.

Asimismo, se mantendrá el servicio de atención a consultas lingüísticas y la publicación de la 'Revista de la Academia Canaria de la Lengua', según ha informado la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura en una nota de prensa.

La consejera regional del área, Migdalia Machín, ha destacado que esta aportación supone "una apuesta decidida por la autenticidad, por nuestras raíces y por una forma de entender y expresar la realidad que forma parte de la identidad colectiva de Canarias".

En este sentido, ha subrayado que el español de Canarias constituye un patrimonio vivo que merece ser preservado y difundido. "Hay algo que delata siempre a un canario fuera del Archipiélago: la forma en la que habla. Basta un saludo o una frase cotidiana para que alguien reconozca de dónde venimos", ha señalado.

También ha recordado que el habla canaria es el resultado de siglos de historia, intercambios culturales y transmisión familiar, por lo que muchas de sus expresiones continúan formando parte de la vida cotidiana.

"Estamos hablando de palabras, expresiones y formas de comunicarnos que hemos heredado de nuestros mayores y que siguen pasando de generación en generación. Preservarlas no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de proteger una parte esencial de quienes somos", ha dicho.

Por su parte, la consejera ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Academia Canaria de la Lengua para documentar, estudiar y difundir las particularidades lingüísticas del archipiélago, y ha señalado que la identidad también se construye desde el lenguaje.