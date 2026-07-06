El Gobierno de Canarias destina 86,6 millones a la compra de medicamentos por sistema dinámico de adquisición

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado este lunes luz verde al gasto de 86.650.386,06 euros para la contratación para un suministro de medicamentos destinado a las gerencias hospitalarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), mediante el establecimiento de un sistema dinámico de adquisición (SDA).

Los medicamentos incluidos en este suministro son productos elaborados mediante procesos industriales, entre ellos destacan la albúmina, diversos concentrados de factores de coagulación, preparados antianémicos, inmunoglobulinas de origen humano y toxina botulínica, esenciales para el tratamiento de numerosas patologías, como el tratamiento de hemofilias y otras coagulopatías, según ha informado el Gobierno en una nota.

Precisa el Ejecutivo regional que la adquisición de este tipo de productos farmacéuticos, de uso corriente y continuado en el tiempo, requiere de un instrumento de contratación pública que responda adecuadamente a las peculiaridades del mercado, la distribución y la variabilidad de las formas de presentación y concentraciones, como el SDA, que permite ajustar las compras a las necesidades asistenciales reales.

El período de vigencia del sistema dinámico que se establecerá para este suministro será de dos años, con posibilidad de prórroga por tres más, hasta alcanzar un máximo de cinco años. Durante ese tiempo, podrán adjudicarse y formalizarse los contratos específicos que resulten necesarios por los nueve hospitales del SC.

HOSPITAL DOCTOR NEGRÍN

El Consejo de Gobierno también ha aprobado este lunes 6.461.008,96 euros para la contratación de la obra de reforma de producción térmica del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027.

La obra tiene por finalidad dotar al centro hospitalario de un sistema de generación de frío que satisfaga la actual demanda térmica, con un mayor nivel de eficiencia energética y un menor impacto ambiental, atendiendo así a su implicación y compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente.

En la actualidad, el Hospital Dr. Negrín cuenta para la generación de frío con ocho enfriadoras aire-agua que serán sustituidas por máquinas enfriadoras agua-agua dotadas de disipadores; un sistema que, además de conseguir un mayor rendimiento energético y menor impacto ambiental, reducirá los costes de explotación.

La gestión de toda la instalación se realizará mediante un sistema inteligente de control centralizado.

La contratación de la obra de reforma se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, para su ejecución en un período de doce meses.