El Gobierno de Canarias destina más 6 millones al refuerzo de la actividad del Instituto de Astrofísica de Canarias

La consejera de Universidades, Migdalia Machín - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha aprobado una financiación superior a los 6 millones de euros para el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) durante 2026, una inversión que se destinará al desarrollo de su actividad investigadora y al fortalecimiento de infraestructuras y capacidades tecnológicas.

La financiación se articula a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). Así, el Gobierno de Canarias ha autorizado una aportación de 5.350.000 euros destinada al funcionamiento ordinario del Instituto y otra de 660.000 euros para inversiones en distintas áreas estratégicas del centro, según informa la Consejería en una nota.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha destacado el "esfuerzo inversor" del Gobierno de Canarias en ciencia e innovación, ámbitos "estratégicos" para el desarrollo de las islas.

"En un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, creemos especialmente importante mantener el respaldo a instituciones de referencia como el Instituto de Astrofísica de Canarias", ha advertido Machín.

El Ejecutivo canario prevé que estos recursos respalden la labor científica del IAC, "uno de los mayores activos científicos" en las islas, favorezcan el desarrollo de nuevos proyectos y refuercen la capacidad de sus infraestructuras.

REFUERZO A ÁMBITOS CLAVE

La aportación destinada a inversiones permitirá avanzar en ámbitos clave para la actividad del Instituto, entre ellos los servicios generales, la instrumentación científica, los observatorios, los sistemas informáticos y otras áreas de apoyo a la investigación, favoreciendo la modernización de sus infraestructuras y el fortalecimiento de sus capacidades técnicas.

El Instituto de Astrofísica de Canarias es uno de los principales centros de investigación astronómica de Europa y una referencia mundial en el estudio del universo. Integrado por la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), gestiona los observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos, reconocidos entre los mejores emplazamientos del mundo para la observación astronómica.

Desde estas infraestructuras científicas, el IAC lidera y participa en proyectos de alcance global y recibe cada año a investigadores de numerosos países. Su labor sitúa a las islas en la vanguardia del conocimiento y genera un importante efecto tractor sobre la formación especializada, el desarrollo tecnológico y la atracción de inversión vinculada al sector.