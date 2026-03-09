El Gobierno Canarias elimina el sorteo para adjudicar vivienda pública y exigirá doce años de arraigo

Archivo - El consejero canario de Vivienda, Pablo Rodríguez - CONSEJERÍA CANARIA DE VIVIENDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional ha aprobado de manera definitiva el nuevo decreto de inscripción y adjudicación de vivienda protegida que, entre otras medidas, elimina el sistema de sorteo para adjudicar y exige doce años de arraigo en las islas.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el responsable del área ha hecho especial hincapié en que una de las principales novedades de la iniciativa es que se elimina el sistema de sorteo para que la adjudicación no sea "por azar".

De esta manera, Rodríguez expuso que, por el contrario, el nuevo decreto establece un sistema basado en tanto criterios sociales, como en económicos y en las circunstancias familiares.

"Es decir, a partir de ahora ya no será un sorteo quien adjudique la vivienda pública en Canarias, sino que será a través de una baremación que lo hace más justo y más objetivo", matizó.

Además, el consejero dijo que desde ahora habrá un modelo para registrarse como demandante de vivienda en Canarias que permite la inscripción vía online con declaración una responsable de las circunstancias familiares que luego se comprobará por parte de la administración. "Es un registro adaptado a los tiempos actuales --aseveró-- y no al siglo pasado".

SE EXIGIRÁN DOCE AÑOS DE ARRAIGO

Por otro lado, el nuevo decreto aprobado este lunes incorpora un requisito de arraigo para ser beneficiario de vivienda en Canarias que será de doce años de residencia continuada o de quince en el caso de residencia discontinua.

"Con esto buscamos garantizar el arraigo y, en definitiva, que la vivienda pública sea para los que aquí viven, para los canarios que viven en el archipiélago", manifestó el consejero.