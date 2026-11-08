El Gobierno de Canarias finaliza la situación de prealerta por riesgo de inundaciones en el archipiélago

Finaliza la prealerta por inundaciones en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada la situación de prealerta por riesgo de inundaciones en todo el archipiélago a partir de las 11.30 horas de este domingo, 8 de noviembre.

Esta decisión, explica el Gobierno canario en nota de prensa, se adopta atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).

Al respecto, se indica que esta prealerta finaliza ante la evolución favorable del episodio meteorológico asociado a la borrasca de alto impacto Bruna, cuyo frente ha llegado a Canarias "más debilitado" de lo inicialmente previsto, y la consiguiente reducción de las precipitaciones esperadas.

Así, teniendo en cuenta esta evolución y la ausencia de "incidencias significativas" por inundaciones hasta el momento, se dan por finalizadas las condiciones que motivaron la declaración de prealerta del PEINCA.