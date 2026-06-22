El Gobierno de Canarias garantiza la continuidad de las ayudas sociosanitarias y su apoyo a los canarios en Argentina

Encuento con canarios en Argentina en el marco de una visita oficial del presidente canario, Fernando Clavijo, al país - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado en un encuentro con la comunidad canaria en Argentina el apoyo del Gobierno con el mantenimiento de las ayudas sociosanitarias vigentes y el apoyo a las cuatro asociaciones canarias durante un encuentro en Buenos Aires con motivo de su visita oficial a Argentina y Uruguay.

En el acto, en el que participaron más de 200 personas, Clavijo en ha confesado sentirse "en Canarias" al encontrarse "con el cariño de muchas personas que siguen sintiéndose canarios y que transmiten esa identidad de generación en generación". En una nota de prensa, ha agradecido su asistencia al encuentro "en un día tan especial" como el del padre, que se celebra en Argentina el 21 de junio.

"Este Gobierno se compromete a seguir apoyándolos para que esa llama de la canariedad que han mantenido viva tantos años siga fuerte muchos años más", ha añadido el presidente regional tras recordar la importancia para el Ejecutivo autonómico de apoyar a las entidades en el exterior que "hacen que Canarias sea más grande".

También intervinieron en el almuerzo los presidentes de las tres organizaciones canarias en Argentina: Liliana Acosta del Club Archipiélago Canario Buenos Aires, Juan Lazo de la Asociación canaria Zona Norte, y María Eugenia González del Centro Canario de Rosario. Todos destacaron la fuerza de la comunidad isleña en el país y la importancia de "sentir cerca" el respaldo del Gobierno de Canarias para seguir desarrollando su actividad.

Con este objetivo, el Ejecutivo ha defendido su apoyado en esta legislatura a la realización de diferentes acciones para la difusión de la identidad y cultura canaria, así como para potenciar encuentros con la comunidad canarias residentes en diferentes puntos del país.

Recuerda que se mantiene además una ayuda anual a todas las entidades en el exterior, a lo que habría que sumar las líneas de subvención de reformas, ampliaciones y mejoras de equipamiento de las casas canarias repartidas por todo el mundo.

El Gobierno canario también financia en Argentina varios programas sociosanitarios dirigidos a los canarios y sus descendientes en el país. Entre ellos destaca la ayuda para un centro de día para mayores, además del apoyo económico para tratamientos médicos de alto coste, intervenciones quirúrgicas o productos de primera necesidad. También se costea el reparto de alimentos para unas 30 familias en situación de vulnerabilidad.

LAZOS ECONÓMICOS

La última jornada del viaje oficial de la delegación del Gobierno de Canarias a Uruguay y Argentina ha incluido también una reunión de trabajo con el embajador de España en este último país, Joaquín María de Arístegui. Según destaca el Ejecutivo, el encuentro ha servido para repasar la situación de los canarios en Argentina e intercambiar líneas de trabajo para reforzar el apoyo que se les presta.

Además, el presidente Clavijo ha solicitado a Arístegui respaldo de cara el desarrollo en los próximos meses de las líneas de trabajo abiertas por Proexca para intensificar las relaciones comerciales entre Canarias y Argentina. El objetivo es atraer empresas argentinas que quieran aprovechar las condiciones geoestratégicas del archipiélago como puente para dar el salto a Europa y África.

La misión realizada estos días por la empresa pública también habría detectado oportunidades de negocio desde los dos lados del Atlántico en sectores estratégicos como el tecnológico, el aeroespacial, el marino-marítimo y el audiovisual, áreas donde Canarias contaría ya con un potente tejido empresarial que se suma a sus condiciones fiscales gracias al Régimen Económico y Fiscal (REF).

Clavijo ha expuesto al embajador español que Proexca prepara acciones a corto plazo para explorar estas líneas de colaboración económica. Incluyen la realización de webinars para dar a conocer el programa Canarias LatamTech, además de una misión comercial que se llevará a cabo en el mes de septiembre. También se abordó la posibilidad de organizar varias misiones inversas con empresas de estos sectores declarados estratégicos por la comunidad autónoma, además de analizar fórmulas de que empresas argentinas y canarias se presenten juntas a licitaciones en países africanos.

RECUERDO AL PAPA FRANCISCO

En otro plano, el presidente de Canarias también ha aprovechado su primera visita oficial a Argentina para acercarse a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y conocer de primera mano el lugar donde el Papa Francisco ejerció durante años como arzobispo antes de ser elegido pontífice en 2013.

En plena Plaza de Mayo, muy cerca de la Casa Rosa, Clavijo conoció de la mano del vicerrector y padre José María Zivano el lugar donde su santidad celebró misas, impulsó acciones sociales y mantuvo un fuerte vínculo pastoral con la ciudad donde nació.

A visita se une el encuentro mantenido el viernes con Lucía Topolanskyen, exvicepresidenta de la República de Uruguay, en la chacra del fallecido expresidente José Mujica, a las afueras de Montevideo. Clavijo reconoció estar impresionado por el conocimiento internacional y la "lucidez" de la líder política uruguaya.

Ha explicado que en la "emotiva" charla abordaron temas como las históricas raíces canarias de la sociedad uruguaya, pero también otros de plena actualidad. "Hablamos de la situación del cambio climático, del Cono Sur y de Latinoamérica. También de la situación desde la llegada de Donald Trump y cómo se han pisoteado las organizaciones internacionales, de la preocupación por la guerra, la necesidad de pensar en la paz y de proyectarnos hacia el mundo que queremos dejar", ha señalado Clavijo a la salida de un encuentro con Topolansky que calificó como "muy aleccionador y gratificante".

BALANCE POSITIVO

La agenda en Buenos Aires cierra cinco días de trabajo de los que el presidente de Canarias hace un balance "muy positivo". A su juicio, aprovechando la del tricentenario de la fundación canaria de Montevideo, se han puesto las bases para relanzar las históricas relaciones del archipiélago con Uruguay y Argentina, acuerdos que se irán concretando en los próximos meses con nuevas reuniones.

En este sentido, la misión ha permitido avanzar en la firma y actualización del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Canarias y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, un instrumento que no se renovaba desde 2002. Además, Clavijo ha mantenido reuniones con los intendentes de Montevideo, Mario Bergara, y de Canelones, Francisco Legnani, reforzando los lazos históricos y culturales que unen a Canarias con ambos territorios y participando en los actos conmemorativos del natalicio de José Gervasio Artigas, considerado padre de Uruguay y descendientes de canarios.

El presidente también ha transmitido un mensaje de apoyo a la comunidad canaria en Uruguay y Argentina, destacando el papel de las asociaciones y centros isleños en la preservación de la identidad cultural y el vínculo emocional con el archipiélago.

La delegación oficial del Gobierno de Canarias estuvo integrada por el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello; el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo; y el director general de Emigración, José Téllez, quienes acompañaron al presidente en los distintos actos, reuniones y encuentros programados.