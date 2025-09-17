El Gobierno de Canarias impulsa una campaña para aumentar el consumo de productos locales

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero (c), durante la presentación de una campaña de productos locales - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y en colaboración con la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), ha lanzado una nueva campaña publicitaria para promocionar las producciones de proximidad del sector primario del archipiélago bajo el eslogan 'Las cositas de aquí son calidad. Consume producto local canario'.

En el acto de presentación de esta nueva iniciativa, celebrado este miércoles en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria en Santa Cruz de Tenerife, participaron el consejero del área, Narvay Quintero; el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, y el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso.

Durante su intervención, el titular del departamento señaló que "esta acción se orienta a promocionar el producto local canario con un estilo cercano que invita a los consumidores y consumidoras a valorar las producciones de cercanía, de calidad y más frescas y saludables, a la hora de tomar decisiones de compra".

En su opinión, "cada vez que nos decantamos por el producto de proximidad, los canarios y canarias mostramos un compromiso con nuestra tierra, nuestra gente y nuestro futuro, porque reconocemos el trabajo de los hombres y mujeres del campo y el mar y contribuimos al desarrollo de la economía local, así como al mantenimiento de los paisajes agrarios y tradiciones que componen nuestra identidad".

Asimismo, destacó que la promoción de una alimentación saludable a través de productos de kilómetro cero es un objetivo que comparten varios de los proyectos que el Ejecutivo canario lleva a cabo "con gran éxito", como el Plan Escolar de Frutas y Verduras o el Programa Ecocomedores de Canarias, iniciativa que con más de una década de trayectoria sigue siendo un referente para otras comunidades autónomas como modelo pionero y avanzado de alimentación sana a partir de productos ecológicos frescos y de temporada.

A estas se suman otras propuestas como la acción 'El Gofio, alimento olímpico', que difunde entre escolares del archipiélago los valores nutricionales de este superalimento, vinculándolo a la práctica deportiva.

Por su parte, Luis Arráez recordó que esta campaña forma parte de las acciones de fomento y promoción de los productos de calidad diferenciada, es decir, aquellos que cuentan con una Denominación de Origen Protegida (vinos, quesos, papas antiguas de Canarias) o con una Indicación Geográfica Protegida (plátano de Canarias, gofio canario, aguacate canario), entre otras, que desarrolla el instituto a lo largo del año.

En este sentido, se refirió a algunas de estas actuaciones, entre las que destacan la organización de los Concursos Oficiales Agrocanarias, la participación en ferias o certámenes internacionales como Fruit Attraction, Fruit Logistica, el Salón de Gourmets o el concurso de viticultura heroica que organiza el CERVIM, además de la colaboración en festivales y ferias gastronómicas, jornadas o encuentros de carácter nacional, insular y local.

Por su parte, Juan Antonio Alonso señaló que el apoyo a la comercialización en el mercado interior y exterior de los productos agrarios y agroalimentarios de las islas es uno de los ejes fundamentales de las políticas del Ejecutivo canario.

En este sentido, se refirió al proyecto 'Crecer Juntos', que lidera esta empresa pública y que constituye una de las principales acciones del Gobierno autonómico de impulso del producto local, tanto dentro como fuera del territorio.

REFORZAR LOS PRODUCTOS CANARIOS CON EL TURISMO

"En el marco de este plan se trabaja para reforzar la presencia del producto de proximidad al consumo turístico a partir de una estrategia colaborativa que permita aportar mayor valor a Canarias como destino turístico, enriqueciendo la experiencia vacacional de los visitantes al tiempo que se beneficia a los profesionales del sector agrario y pesquero", indicó.

Con esta finalidad se desarrollan distintas actuaciones, en coordinación con otros sectores, dirigidas a incorporar o vincular el producto local con eventos de otros segmentos emergentes como la moda, el deporte o la cultura, con acuerdos con empresas relevantes que se comprometen con nuestro producciones (cadenas hoteleras, aerolíneas, o cadenas de distribución y gran distribución, entre otras).

También se llevan a cabo actuaciones de información, promoción, formación y de respaldo a la comercialización a través de medidas que impulsan la exportación y otras que acercan a los pequeños productores de las islas a canales a los que de otro modo no tendrían acceso.

Esta campaña, de alcance regional, se difundirá desde el 17 de septiembre hasta el 2 de octubre en radio, prensa digital y redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube).

Está compuesta por cuñas de radio, un vídeo y 'banners' en los que se muestran imágenes de distintos productos como el aguacate, el tomate, el plátano, las papas, el queso o el vino y se ensalzan sus propiedades organolépticas reforzando el mensaje de que los productos de aquí, de Canarias, son de calidad, e invitando a la población a consumirlos.