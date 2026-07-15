El Gobierno de Canarias impulsa medidas para mejorar el sistema Atlante en los órganos judiciales de Las Palmas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos del Gobierno de Canarias han impulsado un paquete de medidas tecnológicas para incrementar la capacidad y mejorar el rendimiento del Sistema de Gestión Procesal Atlante en los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas.

Esto se produce después de que los citados órganos judiciales elevaran sus quejas al respecto, motivo por el que desde la Dirección General de Justicia, según ha informado la consejería regional del área en nota de prensa, trabajan desde el 8 de julio, cuando se detectó una incidencia en el Sistema de Gestión Procesal Atlante, para "identificar su origen y aplicar las soluciones necesarias" para recuperar el rendimiento habitual de la herramienta.

Por este motivo, y tras las reuniones mantenidas con las empresas responsables del desarrollo, mantenimiento y despliegue del sistema, ambas direcciones generales pondrán en marcha un paquete de medidas entre las que se encuentra la adquisición de nuevas licencias que permitirán ampliar los recursos disponibles en la base de datos y optimizar su funcionamiento.

La incidencia, matiza, afecta exclusivamente a la provincia de Las Palmas, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el sistema funciona "con normalidad".

En cuanto a las actuaciones previstas está la adquisición de nuevas licencias que permitirán ampliar los recursos disponibles en la base de datos y mejorar el funcionamiento del sistema. También se ha acordado priorizar todos los medios personales y materiales disponibles para dar respuesta a la incidencia mediante la adopción de medidas a corto y medio plazo.

Sobre lo ocurrido, expone que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia informó el miércoles, 8 de julio, sobre las 09.00 horas, de la detección de una ralentización generalizada en el funcionamiento del Sistema de Gestión Procesal Atlante en la provincia de Las Palmas.

Si bien, ha puntualizado que a pesar de esta incidencia el sistema "ha permanecido operativo y no se ha producido una paralización total" del servicio, y aunque admite que "funciona con un rendimiento inferior al habitual, la lentitud no se presenta de manera continua", asegurando que "un mismo puesto de trabajo puede funcionar correctamente en determinados momentos y experimentar ralentizaciones" en otros.

Los datos estadísticos relativos a la firma de documentos, indican, "corroboran que el Sistema de Gestión Procesal Atlante continúa funcionando en Las Palmas aunque no con la rapidez que requiere el servicio".

Así el miércoles, 8 de julio, día en que se detectó la incidencia, se firmaron 7.665 documentos, mientras que el jueves 9 un total de 7.437; el viernes 10 de julio se hicieron 7.959; el lunes 13, otros 7.064 documentos; y este 14 de julio fueron 10.790 firmas en la provincia.

Desde la Dirección de Justicia subrayan que toda la información está disponible en la intranet de justicia, donde las personas usuarias pueden consultar el estado de la incidencia y solicitar apoyo presencial en los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas.

De todos modos, matizan que de forma paralela se ha prestado ayuda y soporte a las personas usuarias afectadas, con especial atención a los órganos y servicios de guardia para garantizar la continuidad de las actuaciones judiciales urgentes.

Finalmente indican que ante las dificultades detectadas en el sistema de firma se ha habilitado y difundido una solución alternativa que permite continuar con la firma de documentos. Las instrucciones correspondientes se han publicado en la intranet y se han comunicado a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la Secretaría de Gobierno, a las organizaciones sindicales y a los órganos judiciales afectados.

También se ha contactado directamente con los servicios de guardia para explicarles el funcionamiento de esta solución alternativa y facilitarles la asistencia necesaria.