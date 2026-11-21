Inauguración del II Congreso de Comercio - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha incidido en la modernización como "oportunidad real" para el comercio de las islas, según ha puesto de manifiesto el viceconsejero de Industria y Comercio, Felipe Afonso El Jaber, durante el II Congreso de Comercio que ha tenido lugar en Arona.

Se trata de una cita que ha reunido durante dos días a profesionales del comercio, empresas, autónomos, instituciones públicas y representantes del tejido empresarial para analizar los principales retos y oportunidades del sector comercial en Canarias.

En este sentido, el viceconsejero destacó el papel estratégico del comercio en la economía canaria y la necesidad de acompañar al sector en su transformación, señalando la digitalización como una "oportunidad real".

"Por ello, desde el Gobierno estamos impulsando la digitalización, la formación, la sostenibilidad y la competitividad de las empresas, especialmente las de proximidad", comentó.

Por su parte, el Congreso contó con la ponencia del analista económico y divulgador tecnológico Marc Vidal, titulada '¿Llegas a tiempo al futuro?'.

Su conferencia abordó el impacto de los grandes cambios tecnológicos en las empresas, el comercio minorista y el consumo, y analizó cómo la inteligencia artificial, la automatización, los datos y la transformación digital pueden mejorar la eficiencia, la experiencia de cliente y los modelos de negocio.

Además, durante el Congreso los profesionales han analizado en conferencias, mesas de trabajo y espacios de intercambio experiencias sobre digitalización, sostenibilidad, innovación, experiencia de cliente y estrategias de crecimiento empresarial.