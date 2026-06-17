El Gobierno de Canarias incorpora las enseñanzas artísticas superiores a las becas autonómicas

La consejera de Universidades, Migdalia Machín - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias incorporará por primera vez al estudiantado de enseñanzas artísticas superiores impartidas en centros públicos entre las personas beneficiarias de las becas autonómicas para el curso 2026/2027.

La ampliación permitirá acceder a estas becas al estudiantado que curse enseñanzas artísticas superiores en centros públicos. La medida responde a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1/2024, de 7 de junio, que reconoce la equivalencia de estas titulaciones con los estudios universitarios, según informa la Consejería en una nota.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha señalado que la intención es que "cualquier estudiante pueda desarrollar su proyecto formativo con independencia del itinerario que elija".

"La incorporación de las enseñanzas artísticas superiores a esta convocatoria supone reconocer su valor dentro de la educación superior y seguir avanzando hacia un sistema de ayudas que amplía oportunidades y conecta la formación, la creación y el conocimiento al servicio de Canarias", ha argumentado Machín.

CONVOCATORIA

Entre las novedades de la convocatoria destacan el incremento de la ayuda vinculada a la residencia hasta los 3.000 euros, la actualización de los umbrales de renta y patrimonio para ampliar el acceso a las ayudas públicas y la incorporación de estas enseñanzas al sistema autonómico de becas.

Estas medidas se enmarcan en la línea de trabajo que la Consejería desarrolla para reforzar y modernizar el sistema autonómico de becas y ayudas al estudio. En este periodo, detallan, también se han impulsado mejoras como la implantación de la segunda oportunidad, que ofrece una nueva vía al estudiantado que decide reorientar su trayectoria académica en los supuestos previstos en la convocatoria, así como el reconocimiento de la excelencia académica mediante ayudas específicas que premian el esfuerzo y el rendimiento, entre otras.