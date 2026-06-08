El Gobierno de Canarias insta al Estado a hablar de "todas las competencias" en materia aeroportuaria

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha instado este lunes al Estado a hablar de "todas las competencias" en materia aeroportuaria y no sólo en aquellas infraestructuras que no sean de interés general.

Así lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que durante el pasado fin de semana y este mismo lunes, el Ejecutivo regional ha avanzado con el Ministerio de Administraciones Públicas en los temas de transferencias de competencias vinculadas a los recintos aeroportuarios.

En este sentido, Cabello ha hecho especial hincapié en que la Comunidad Autónoma está en disposición de reunirse con el Ejecutivo central "en cualquier momento" y "cuando antes mejor", al tiempo que recordó que sigue esperando a que se le remita la información del acuerdo con el País Vasco en la materia.

Aquí, ha recordado que dicho acuerdo consiste en un instrumento de participación y en la generación de un espacio de participación reforzada en el ámbito de la autonomía vasca.

No obstante, señaló que "la prioridad del Gobierno de Canarias está en poder hablar de todas las competencias y no sólo de las competencias de aquellos aeropuertos y puertos que no son de interés general".

Al respecto, el portavoz explicó que en el caso del archipiélago, el Estatuto de Autonomía reconoce además en su Artículo 161 el poder tomar decisiones o participar de las decisiones vinculadas a tasas, inversiones y decisiones estratégicas sobre sus aeropuertos.