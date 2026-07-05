El Gobierno de Canarias insta a extremar las precauciones ante el episodio de calor y el riesgo de incendios forestales

Archivo - Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO/AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha instado a la población a extremar las medidas de autoprotección ante el episodio de altas temperaturas y el consiguiente incremento del riesgo de incendios forestales que tendrá lugar a partir de este domingo, 5 de julio, con el objetivo de minimizar los peligros asociados a esta situación meteorológica.

En un comunicado, ha pedido evitar cualquier acción que pueda provocar un fuego, como arrojar colillas o cerillas encendidas y residuos en zonas arboladas, así como lanzar petardos, voladores o cualquier otro artefacto con fuego en áreas de riesgo, terrenos agrícolas o urbanizaciones rodeadas de masa forestal.

Asimismo, ha aconsejado mantener una franja de seguridad libre de vegetación seca y residuos alrededor de las viviendas y de las parcelas sin edificar, evitar acampar fuera de las zonas habilitadas y respetar las limitaciones que establezcan los cabildos y ayuntamientos respecto al acceso a las zonas forestales y a la realización de trabajos mientras permanezca activa esta situación de riesgo.

En caso de detectar humo o fuego, ha recordado la importancia de avisar de inmediato al 112 para facilitar una intervención rápida.

En relación con las altas temperaturas, el Ejecutivo autonómico recomienda evitar la práctica de ejercicio físico durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, hidratarse con frecuencia, protegerse del sol y optar por comidas ligeras, además de evitar el consumo de alcohol.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a prestar una atención especial a las personas mayores y a los menores, al ser los colectivos más vulnerables frente al calor intenso, y aconseja a quienes estén siguiendo un tratamiento farmacológico consultar con su médico para comprobar si la medicación puede afectar a la regulación de la temperatura corporal o requiere algún ajuste durante este episodio.