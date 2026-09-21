El Gobierno de Canarias invierte casi un millón de euros en la mejora de la seguridad en el litoral

Menores en una playa de Canarias - CEDIDO POR 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para habilitar una partida de 983.612,73 euros destinada a subvencionar los gastos de seguridad en el litoral asumidos por ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Se trata de una cantidad que se suma a los 250.000 euros previstos inicialmente en los presupuestos, de manera que el importe total destinado a este fin alcanza los 1,2 millones de euros, según ha informado el Ejecutivo regional.

El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, refuerza el apoyo del Ejecutivo autonómico a los municipios de menor población para garantizar la seguridad en sus zonas litorales y da continuidad a la financiación concedida en 2025, cuando se destinaron 1,4 millones de euros a sufragar estos mismos gastos.

Al respecto, el consejero del área, Manuel Miranda, ha informado de que esta subvención es parte del compromiso del Ejecutivo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para colaborar con aquellos ayuntamientos que tienen menos recursos económicos para afrontar estos gastos, mientras se elabora de manera consensuada una nueva normativa autonómica en la materia.

19 FALLECIDOS EN VERANO SEGÚN 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

Por su parte, ha señalado que durante el verano que está terminando, son 19 las personas que han fallecido en el entorno acuático en las islas, según datos de la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa.

Por islas, en Tenerife ha habido seis casos, cinco en Lanzarote, cuatro en Fuerteventura, tres en Gran Canaria y uno en La Palma. El número de fallecimientos en lo que llevamos de año supera ya las 50 personas, según esta misma fuente.

Respecto a la futura normativa, el Gobierno de Canarias está negociando un nuevo marco jurídico que permita "homogeneizar las condiciones de seguridad en las zonas de baño del archipiélago", tras la anulación en septiembre de 2023 por parte de la Justicia del decreto de 2018 en este sentido.

Además de los municipios, participan en su diseño colectivos de socorristas, la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa y otros agentes sociales relacionados con la seguridad en el litoral. El objetivo es incorporar esta norma en la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil.

APOYO A LOS SOCORRISTAS

Por otro lado, además de esta subvención para los ayuntamientos de Canarias, el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha aprobado otra, de 29.980 euros, que irá destinada a la Asociación de Socorristas de las Islas Canarias (ASOCAN) para que desarrolle diferentes proyectos de divulgación que permitan capacitar a la población y a los profesionales en la materia a la hora de intervenir eficazmente en situaciones críticas relacionadas con este ámbito de las emergencias.

En concreto, el fin es apoyar proyectos como 'Socorrista Junior', dirigido a reforzar la concienciación entre los niños de Canarias, como pieza fundamental para mejorar la seguridad acuática; o 'Respondiendo juntos', para capacitar a la población y a profesionales para intervenir en situaciones de emergencia en este ámbito.