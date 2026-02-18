El Gobierno de Canarias invierte más de 27 millones en 201 viviendas protegidas en Los Geranios, en Arrecife (Lanzarote)

Obreros trabajando en una construcción en Canarias - CONSEJERÍA CANARIA DE VIVIENDA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, han visitado las obras de construcción de las 201 viviendas protegidas de la promoción pública Los Geranios, en Arrecife (Lanzarote), en la que van a invertir más de 27 millones de euros.

En la visita a estas obras para comprobar el nivel de ejecución de estas actuaciones incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias, también han estado presente el consejero de Vivienda del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez, y el teniente de alcalde Arrecife, Echedey Eugenio, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

Las actuaciones para la construcción de las 201 viviendas implicarán tres edificios de 67 viviendas cada uno, con pisos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, incluyendo además viviendas adaptadas y tuteladas.

Asimismo cada edificio contará con plazas de garaje, trasteros y sistemas de eficiencia energética, además de instalaciones fotovoltaicas para el suministro de las zonas comunes y equipos de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria.

Al respecto, el consejero canario de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, ha incidido en que con esta construcción se busca "dar respuesta al principal problema que hoy tienen los canarios y canarias, que es el de la vivienda. Incrementamos el parque público de vivienda para que las personas residentes en Lanzarote puedan acceder a una vivienda asequible y digna y desarrollar su proyecto de vida".

Añadió que estos más de 200 inmuebles que "son un ejemplo claro de ese compromiso" con la vivienda pública, de los que dos de los tres edificios estarán disponibles a lo largo de este 2026.

Por otro lado, Rodríguez también ha explicado que Visocan dispone de una parcela en el mismo entorno, que está prevista que pueda acoger 200 viviendas más. Al respecto, puntualizó que hace un mes se sacó a licitación el proyecto de redacción, proceso al que se han presentado unas 10 empresas.

Por ello, su previsión es contar con esta adjudicación "antes de que acabe la legislatura", de tal forma que serán 400 viviendas públicas en la misma zona, entre las promociones del ICAVI y las que tiene proyectadas la empresa pública.

Rodríguez también ha resaltado el nuevo decreto de adjudicaciones de vivienda, ya que "supone un cambio necesario" en el acceso a la vivienda pública en Canarias. En este sentido, indicó que se deja "atrás el sistema de sorteo para implantar un modelo más justo, basado en un baremo que tiene en cuenta la realidad social, económica y familiar de cada persona".

Esto, agregó, permitirá garantizar que las "viviendas públicas lleguen a quienes más lo necesitan, priorizando además a las personas que llevan al menos diez años residiendo en Canarias". Rodríguez aseguró de que se trata de un "paso firme" para asegurar que la vivienda pública, financiada con los impuestos de los canarios, "cumpla verdaderamente su función social".

SOLUCIONES REALES

Por su parte, el consejero de Vivienda del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez, ha destacado la "importancia" de la colaboración con el Gobierno de Canarias y el ICAVI para ofrecer soluciones reales a las familias.

Al respecto, expuso que actuaciones como esta demuestran que la coordinación entre administraciones "es fundamental" para ampliar el parque público y garantizar el acceso a una vivienda "digna" en Lanzarote, al tiempo que ha recordado que el Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha el "mayor plan de vivienda de su historia reciente, con más de 20 millones de euros destinados a la adquisición de suelo y viviendas públicas, así como al impulso del alquiler asequible".

En el marco de este plan destacó la compra de tres solares --dos en Arrecife y uno en Uga (Yaiza)--, la adquisición de 42 viviendas en Playa Blanca ya cedidas al ICAVI, y la obtención de 5,5 millones de euros del Gobierno de Canarias, sumados a otros 5,5 millones de fondos propios, para adquirir 76 nuevas viviendas protegidas.

También se refirió a la aprobación del Bono Alquiler Joven, con 1,4 millones de euros destinados a facilitar la emancipación juvenil. "Estamos haciendo un esfuerzo económico sin precedentes porque creemos firmemente que la vivienda es un pilar esencial para la cohesión social y el futuro de nuestra isla", dijo.

Por último, el teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, expuso que estas viviendas "avanzan a buen ritmo y vienen a dar respuesta a un problema histórico" de la ciudad. Asimismo destacó que la visita de Rodríguez "pone de manifiesto que se trata de un trabajo constante y sostenido en el tiempo", por lo que confió en que antes de finalizar el año tengan "muy buenas noticias sobre la entrega" de las viviendas.

"El proceso lo gestiona directamente la Consejería, con listas de inscripción actualizadas y un cambio normativo en la distribución, por lo que las personas interesadas ya están recibiendo en breve la resolución correspondiente", apostilló.