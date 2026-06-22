El Gobierno de Canarias lanza una campaña para prevenir incendios forestales causados por imprudencias

Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este 22 de junio - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias pondrá en marcha esta semana una nueva campaña de concienciación ciudadana para prevenir los incendios forestales durante los meses de mayor riesgo.

La iniciativa, presentada este lunes al Consejo de Gobierno, lleva por lema "No es mala suerte, es imprudencia" y pone el foco en la necesidad de extremar las precauciones para evitar que acciones cotidianas que desencadenen un incendio forestal, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La campaña recuerda que una gran parte de los incendios tienen su origen en descuidos o comportamientos evitables y advierte sobre algunos de los riesgos más habituales durante el verano, como el uso de maquinaria que genera chispas, especialmente segadoras y desbrozadoras, el lanzamiento de fuegos artificiales en celebraciones populares o la realización de barbacoas en lugares no autorizados o sin las debidas medidas de seguridad.

Asimismo, la iniciativa busca trasladar un mensaje "claro" a la ciudadanía: "la prevención comienza con cada gesto individual y evitar una imprudencia puede impedir que se produzca una emergencia de graves consecuencias para las personas, el patrimonio natural y los bienes materiales".

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha recordado que la "inmensa mayoría de los ciudadanos actúa con responsabilidad", pero basta "una sola imprudencia para provocar daños irreparables". Ha instado a la prudencia, recordando que "los incendios forestales no son fruto de la mala suerte ni de la casualidad. En muchas ocasiones tienen detrás una acción humana que podría haberse evitado".

SEIS CONATOS EN LO QUE VA DE AÑO

En lo que va de año, Canarias ha registrado ya seis conatos de incendios forestales: uno en La Palma, cuatro en Gran Canaria y uno en Tenerife. Todos ellos pudieron ser controlados en sus fases iniciales gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, según especifica la Consejería.

En este contexto, el consejero ha destacado especialmente la atención sobre las zonas de interfaz urbano-forestal, donde el riesgo adquiere una dimensión adicional. "No debemos olvidar que en las zonas de interfaz urbano-forestal la proximidad entre viviendas y masa forestal incrementa el riesgo para las personas y los bienes en caso de incendio", ha subrayado Miranda.

En años anteriores ha sido necesario activar de forma preventiva el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA) fuera de la temporada de verano, una circunstancia directamente relacionada con los cambios que viene experimentando el clima.

INCENDIOS CADA VEZ MÁS INTENSOS

Subrayan que las nuevas condiciones han contribuido además a que los incendios forestales sean cada vez más intensos y difíciles de extinguir. Ante ello, el Gobierno de Canarias como los cabildos insulares habrían incrementado y reforzado los recursos destinados a la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

A lo largo de 2025 se contabilizaron 41 conatos de incendio, de los que 39 afectaron a menos de una hectárea, sin que ninguno llegara a convertirse en un gran incendio forestal gracias a la rápida intervención y coordinación de los distintos operativos.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 se insiste en la importancia de alertar de inmediato ante cualquier indicio de fuego o columna de humo y facilitar información precisa sobre la localización y características del incidente, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz de los equipos de intervención.

CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS 2026

La campaña contra incendios forestales de este año contará con más de 2.600 efectivos de distintas administraciones y organismos, 202 autobombas forestales y 19 medios aéreos distribuidos por el Archipiélago.

Entre las principales novedades figura la incorporación de un tercer helicóptero de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), que compartirá base con el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) en El Hierro.

Los EIRIF incorporan este año tres nuevas autobombas forestales ligeras, con capacidad para 2.300 litros.

El dispositivo volverá a contar además con 23 drones destinados a labores de vigilancia, prevención y apoyo a la extinción, seis de ellos pertenecientes al GES y 17 a los EIRIF.