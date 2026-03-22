El Gobierno de Canarias mantiene este domingo la alerta por lluvias en islas occidentales y Gran Canaria

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene este domingo la alerta por lluvia en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

En las islas de Fuerteventura y Lanzarote se actualiza la situación pasando a prealerta. En paralelo, también ha finalizado la alerta por viento y fenómenos costeros en todas las islas, pasando a situación de prealerta.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado este domingo el departamento regional.

PREVISIONES

En la tarde del domingo se esperan precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas, especialmente en las cumbres de El Hierro, La Palma y Tenerife. En el nordeste de Tenerife, cumbres y el suroeste de Gran Canaria podrán ser más persistentes.

Ya por la noche, los chubascos podrán ser puntualmente intensos y persistentes en el este de La Palma y de La Gomera, el noroeste y las cumbres centrales de Tenerife y el sureste de Gran Canaria.

A lo largo de la noche y en la madrugada del lunes las lluvias podrían extenderse a la isla de Lanzarote, especialmente al norte, así como a puntos de la península de Jandía y del interior de Fuerteventura.

La actividad convectiva continuará a lo largo del lunes, pudiendo esperarse chubascos dispersos en cualquier punto del archipiélago, sobre terrenos que ya están saturados por las precipitaciones recogidas a lo largo de los últimos 5 días.