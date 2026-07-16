El Gobierno de Canarias no ve condiciones científicas para activar el semáforo volcánico en Tenerife

Archivo - Reunión Comité Científico de Pevolca en Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha dicho este jueves que ahora mismo "no hay circunstancias" desde el punto de vista científico que impliquen la instauración del semáforo volcánico en la isla de Tenerife aunque haya enjambres sísmicos recurrentes al oeste de Las Cañadas del Teide.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha dicho que no se prevé adopción a medio y corto plazo de medidas en materia de protección civil en la isla más allá de mantener una "vigilancia reforzada".

"Cosa distinta es en La Palma", ha comentado, donde el Pevolca sí está activado en nivel de alerta y el semáforo en color amarillo porque prosigue la emisión de gases en la zona de Puerto Naos y La Bombilla.

Ha detallado que una empresa hace seguimiento de los sensores y tanto la ULL como el Involcan evalúan la emisión de radón y CO2, respectivamente, al tiempo que ha defendido la "transparencia" de su departamento con la gestión de la información.

Paula Jover (Vox) ha acusado al consejero se estar "ocultando la información" ya que los "pocos datos que hay" --a su juicio-- "demuestran que Tenerife está en una situación mucho más comprometida que La Palma ahora mismo".

Ha comentado que en La Palma "el riesgo estará en algunas pequeñas y pocas viviendas en Puerto Naos o en La Bombilla" pero eso "no justifica" que la isla tenga el semáforo amarillo.

Incluso, se ha preguntado "por qué" Tenerife no tiene este semáforo, algo que ha achacado a que se puedan permitir "determinados procedimientos administrativos".

"Puede haber múltiples reuniones, actividades institucionales que son muy importantes con los sanitarios para efectivamente dimensionar las necesidades de protección civil, con los políticos responsables públicos, con educación, pero también con la ciudadanía, la ciudadanía demanda información, quiere tranquilidad", ha destacado.