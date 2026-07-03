El Gobierno de Canarias renueva la imagen del Bono Residente Canario, que pone en valor la "identidad" de las islas

Acto de presentación de la nueva imagen del Bono Residente Canario en La Palma - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este viernes en La Palma la nueva imagen del Bono Residente Canario, que en septiembre de 2026 cumplirá su octavo aniversario y cuya reciente renovación busca poner valor en la "identidad" de las islas con elementos representativos de cada una de ellas.

Asimismo, La Palma se ha convertido en la primera en imprimir los nuevos bonos, que ya están en circulación para los usuarios que renueven o expidan su título, si bien comenzarán a implantarse progresivamente en el resto del Archipiélago próximamente, según ha informado el Ejecutivo canario en una nota.

Durante el acto de presentación, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado que el Bono Residente Canario ha sido "un antes y un después" en la forma de movernos entre los canarios y canarias, convirtiéndose en una herramienta "clave", desde hace ocho años, para fomentar el uso del transporte público, avanzar hacia una movilidad más sostenible y garantizar la igualdad de oportunidades en las islas.

EN MARCHA DESDE 2018

Ha subrayado que el diseño "representa mucho más que un cambio de imagen, refleja el orgullo de pertenecer a un territorio único y diverso, reforzando el sentimiento de identidad compartida entre todas las islas".

Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez ha recordado que la creación del Bono Residente Canario en 2018 supuso un "cambio estructural" en el sistema de transporte público del Archipiélago.

"En aquel momento, unificamos los distintos títulos de transporte existentes para facilitar la movilidad de los residentes. Años después, esa decisión permitió implantar con rapidez la gratuidad del transporte público en Canarias gracias a una herramienta que ya estaba consolidada y que ha demostrado ser eficaz", ha señalado.

REDUCCIÓN DE VEHÍCULO PRIVADO

Ha recordado que actualmente más del 30 % de las personas usuarias del Bono Residente Canario ha reducido el uso del vehículo privado para incorporar el transporte público a sus desplazamientos habituales, consolidando un "cambio de hábitos" que contribuye a una movilidad "más eficiente y sostenible".

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha destacado, por su parte, que el Bono Residente Canario "es mucho más" que una tarjeta de transporte: "Es una herramienta de cohesión territorial que ha permitido avanzar hacia un sistema más integrado, más sencillo y más accesible para todos los residentes".

Ha explicado que la renovación de su imagen es parte de una estrategia más amplia para modernizar el sistema de transporte público en Canarias, junto con proyectos como el futuro Título Único, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (EMSICAN), la futura Ley de Movilidad Sostenible o el Mobility Lab.

UN NUEVO DISEÑO

El nuevo diseño incorpora ilustraciones inspiradas en los paisajes, la biodiversidad y los elementos culturales más representativos de las ocho islas, con el objetivo de reforzar el vínculo entre el Bono Residente Canario y la identidad canaria.

La renovación se completa con la distribución de los nuevos portabonos surgidos del concurso público convocado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en el que participaron más de cincuenta propuestas de artistas y diseñadores residentes en Canarias.

Los tres diseños ganadores --Cómo ser un buen residente canario, de Justine Marie Renée; Vida, de Javier Sosa Suárez; y La identidad canaria, de Paula Isabel Reyes Caballero-- han dado lugar a la impresión de 30.000 portabonos que comenzarán a distribuirse durante este año entre las personas usuarias del transporte público.

EL BONO RESIDENTE CANARIO

Desde su puesta en marcha en 2018, señala el Ejecutivo canario, el Bono Residente Canario habría simplificado el acceso al transporte público, con un impulso a la movilidad sostenible y facilitar la implantación de la gratuidad del transporte colectivo en las islas.

Según datos recabados por la Consejería, el 30,3 % de las personas usuarias del Bono Residente Canario ha dejado de utilizar el vehículo privado y ha incorporado el transporte público a su rutina diaria.

Advierten, además, de que este impacto es todavía mayor en las islas no capitalinas, donde históricamente el coche era prácticamente imprescindible. Allí, el abandono del vehículo privado alcanzaría el 37,4 %, y uno de cada cuatro usuarios reconoce que comenzó a utilizar el transporte público a raíz de la gratuidad.