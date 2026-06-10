El Gobierno de Canarias reparte más de 182.000 kilos de fruta y verdura entre más de 65.000 escolares de Primaria

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en una visita a un colegio para hacer un balance del programa de frutas y verduras - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas del Gobierno de Canarias ha repartido este curso un total de 182.517,93 kilos de estas producciones entre 65.050 escolares de Educación Primaria de 343 centros públicos de Canarias adheridos a este programa, financiado por la Unión Europea y desarrollado en las islas por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

El objetivo de este programa es promover desde la infancia hábitos de alimentación saludable y contribuir a prevenir la obesidad y otras enfermedades asociadas mediante el consumo de productos agrícolas frescos y de temporada.

Desde el pasado mes de marzo y durante diez semanas consecutivas, el alumnado participante ha recibido plátano, papaya, naranja, melón, sandía, manzana y tomate cherry.

En total, la iniciativa ha permitido distribuir en lo que va de curso 15 raciones de frutas y hortalizas por alumno y alumna, lo que supone aproximadamente 2,8 kilos por participante en este programa dirigido a escolares de entre tres y doce años, recoge una nota del Ejecutivo.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, visitó este miércoles el CEIP Isabel La Católica, uno de los centros participantes en esta iniciativa, acompañado por el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Luis Arráez Guadalupe; el director territorial de Educación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Adrián Delgado; el director del centro docente, Miguel Ángel Navarro, y la secretaria y coordinadora del proyecto, María Salas.

Durante la visita, Quintero subrayó que el Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas "se ha consolidado como una iniciativa de referencia para fomentar hábitos de vida saludable a partir de productos de proximidad y acercar al alumnado canario el valor de las producciones agrícolas frescas y de temporada".

El consejero destacó que estos alimentos "constituyen una herramienta fundamental para impulsar una dieta equilibrada desde edades tempranas" y explicó que este programa forma parte de una línea de acción del Gobierno de Canarias orientada a promover una alimentación sana, reforzar la educación alimentaria y apoyar al sector primario de las islas que el Ejecutivo regional desarrolla a través de otras iniciativas como Ecocomedores de Canarias o 'El gofio, desayuno olímpico'.

Con estos proyectos, dijo, "queremos respaldar al sector agrícola y ganadero de las islas, contribuir al bienestar del alumnado canario y sensibilizar a niños, niñas y jóvenes, consumidores del presente y del futuro, sobre la importancia de elegir productos de cercanía".

Por su parte, el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, indicó que "este plan mejora el conocimiento del alumnado sobre cuestiones como las cadenas alimentarias locales, la agricultura ecológica, la producción sostenible o la lucha contra el desperdicio de alimentos, con el objetivo de consolidar hábitos de consumo responsable y beneficiosos para la salud, en los que tengan un peso destacado las producciones de cercanía".

Además, Arráez agradeció "la implicación del personal docente y no docentes de los centros escolares, que hacen posible el reparto de estas producciones y contribuyen a que el alumnado incorpore estos aprendizajes de una manera práctica y cercana".

En este sentido, el director del centro, Miguel Ángel Navarro Baquero, señaló que se trata de un proyecto "muy bonito e interesante, que ha sido muy bien acogido tanto por parte del alumnado como del profesorado".

A su vez, explicó que en el aula se trabajan aspectos vinculados a la alimentación saludable que les han permitido profundizar en la importancia de las producciones locales.

"Es un conocimiento que se ha trasladado bien al alumnado, y lo consideramos fundamental para que sean adultos que consuman y sepan distinguir y valorar el producto fresco y de temporada", destacó.

MÁS DE QUINCE AÑOS FOMENTANDO HÁBITOS SALUDABLES

El Programa Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas se puso en marcha en Canarias en 2009, con la participación de 41 centros educativos y alrededor de 11.700 escolares.

Desde entonces, con la empresa pública GMR Canarias encargada de las labores de seguimiento y control, ha experimentado un crecimiento continuo hasta alcanzar, en el curso 2025-2026, los 343 centros y más de 65.000 alumnos y alumnas de todo el archipiélago.

Además del reparto de alimentos, el proyecto incluye diferentes medidas de acompañamiento, acciones didácticas con un componente lúdico, orientadas también a fomentar la participación de toda la comunidad educativa.

MATERIALES EDUCATIVOS

Para ello, en el marco de este programa se ofrecen recursos didácticos y materiales educativos disponibles en la web del Plan de Frutas y Hortalizas de Canarias y actividades que se desarrollan tanto dentro como fuera del aula y que profundizan en las características de la producción ecológica, la importancia de consumir frutas y hortalizas, especialmente de kilómetro cero, y los beneficios del deporte y la actividad física para gozar de buena salud.

Entre estas propuestas destacan 'La frutiguagua' y 'La frutiplaza', actividades diseñadas para implicar a las familias y contribuir a consolidar los conocimientos adquiridos en las aulas a través de actuaciones divulgativas, hinchables y espacios de juego en los que las frutas y hortalizas son las protagonistas, y que se conjugan con degustaciones y talleres de elaboración de recetas a base de estas producciones.

Asimismo, destaca la iniciativa 'Fruta Divertida', un concurso escolar cuyo objetivo es difundir entre la comunidad educativa los beneficios de la fruta como parte fundamental de una dieta saludable.

En esta actividad, los alumnos y alumnas, con la colaboración de sus familias o del profesorado, crean composiciones fotográficas imaginativas elaboradas con piezas de fruta.

El álbum del concurso, disponible en la página web del programa, reúne ya más de 17.000 imágenes, lo que consolida esta acción como una de las iniciativas escolares de mayor participación en Canarias y una de las más destacadas en el ámbito nacional.