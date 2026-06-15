Gobierno y Canarias se reunirán el 2 de julio para abordar la cogestión aeroportuaria

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha avanzado este lunes que el próximo 2 de julio los gobiernos central y canario se reunirán, previsiblemente en Madrid, para abordar la cogestión de los aeropuertos en las islas.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que participarán él mismo, la consejera de Presidencia, Lady Barreto, y el secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas por parte del Gobierno de Canarias, mientras que por el Ejecutivo central intervendrán la secretaria de Estado de Política Territorial, Myriam Álvarez, la directora general y la Abogacía del Estado.

Cabello ha señalado que esta semana el ministerio va a remitir los borradores y confía en cerrar un "acuerdo similar" al del País Vasco, y que se habilite un "órgano de participación reforzada" de Canarias, a lo que se quiere añadir, en virtud del Estatuto de Autonomía, que Canarias participe "activamente" en el diseño de tasas y planes de inversión.

El portavoz ha insistido en que "Canarias no quiere un asiento en el Consejo de Administración de Aena" sino "participar" en la toma de "decisiones estratégicas".