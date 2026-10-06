El Gobierno de Canarias saca a concurso por 79,8 millones el nuevo contrato de auxiliares educativos

Carteles explicativos en centros escolares de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento de licitación del nuevo contrato de auxiliares educativos, con un presupuesto de 79.818.334,74 euros para los próximos tres años.

El servicio está destinado a prestar los apoyos necesarios al alumnado con discapacidad, trastorno del espectro del autismo (TEA), trastornos graves de conducta (TGC) y especiales condiciones de salud escolarizado en los centros docentes públicos de Canarias.

Su finalidad es atender las necesidades que presenta este alumnado durante su jornada escolar y favorecer su inclusión y participación en el sistema educativo ordinario.

El contrato tendrá una vigencia máxima de tres años, con una inversión de 26.606.111,58 euros en cada una de las tres anualidades, correspondientes a diez meses de prestación del servicio en 2027, 2028 y 2029.

La duración de la prestación podrá alcanzar un máximo de cinco años en el caso de que se acuerden las correspondientes prórrogas, recoge una nota de la Consejería.

El procedimiento permitirá, además, regularizar la prestación de un servicio cuyo contrato se encuentra en situación de nulidad desde 2021 de tal forma que la licitación pone fin a una situación que se prolonga desde la pasada legislatura y dota al servicio de un marco contractual para los próximos años.

Entre las principales mejoras previstas figura la ampliación de la cobertura, tanto durante la jornada escolar como en otras actividades organizadas por centros.

Además, se incorporan medidas para agilizar las sustituciones y dar respuesta a las necesidades de apoyo que puedan surgir a lo largo del curso.

El consejero de Educación, Poli Suárez, destacó que con esta licitación se da respuesta a una situación "que llevaba pendiente desde hace demasiado tiempo" y se hace garantizando la continuidad de un servicio esencial para el alumnado y sus familias, con un marco estable, al tiempo que recalcó que "no solo supone renovar el contrato, sino aprovechar esa renovación para mejorar sus condiciones, algo necesario y ampliamente demandado, y adaptarlo a las necesidades reales de los centros".

Entre las principales novedades del nuevo contrato se encuentra el incremento del tiempo máximo de permanencia diaria del personal en los centros, que pasa de cinco a 6,5 horas, lo que permitirá ampliar la cobertura de las necesidades del alumnado durante la jornada escolar.

APOYO EN RESIDENCIAS ESCOLARES

A ello se suma la incorporación de la atención durante el servicio de comedor escolar, que hasta ahora no estaba incluida en el contrato, así como la prestación de apoyos en las residencias escolares que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales.

Al mismo tiempo, el nuevo contrato refuerza las actividades complementarias y extraescolares, de tal manera que los profesionales puedan acompañar al alumnado que necesite estos apoyos en las actividades organizadas por los propios centros, incluidas aquellas que se desarrollen fuera del horario lectivo o que requieran pernoctación, como acampadas, convivencias o viajes de estudios.

Con esta mejora, se pretende que la necesidad de asistencia no limite la participación del alumnado en este tipo de actividades, pudiendo así tomar parte en ellas en las mismas condiciones que el resto.

Del mismo modo, otra de las novedades del contrato está relacionada con la garantía de las sustituciones y la puesta en marcha de nuevos servicios.

La empresa adjudicataria deberá contar con los mecanismos y recursos necesarios para responder a las necesidades que puedan surgir durante el curso, garantizar la cobertura del servicio en todas las islas y asegurar la continuidad de la atención cuando se produzcan ausencias del personal.

Esta capacidad de respuesta tiene un peso específico en la propia adjudicación: la gestión de las sustituciones se valorará con hasta quince puntos y la de nuevos servicios, con otros quince, siendo los dos criterios con mayor puntuación del procedimiento.

El nuevo contrato refuerza también la coordinación y el seguimiento del servicio en los centros educativos e incorpora formación obligatoria para el personal encargado de su prestación.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta para su adjudicación figura la implantación de un sistema de control en línea de la asistencia del personal, valorado con hasta diez puntos.

COORDINADORES

Asimismo, se tendrá en cuenta que las empresas dispongan de más de dos coordinadores o coordinadoras para la ejecución del contrato, así como el número de visitas mensuales que estos profesionales realicen a cada centro educativo.

De esta forma, la calidad y la organización de la prestación tendrán un peso mayor que el precio a la hora de resolver la licitación.

En concreto, sesenta de los cien puntos corresponden a criterios cualitativos, mientras que los cuarenta restantes se asignan a la oferta económica.

La gestión de las sustituciones y de los nuevos servicios concentra treinta de esos sesenta puntos, mientras que los otros treinta se reparten entre el control de asistencia del personal, la disponibilidad de coordinadores adicionales y la frecuencia de las visitas de coordinación a los centros.

El nuevo contrato, cuya licitación se tramitará mediante procedimiento abierto y está previsto que comience a prestarse en 2027 una vez completado el proceso de adjudicación, supone un importante incremento de los recursos destinados a este servicio durante la actual legislatura.

La previsión de 26,6 millones de euros para 2027 supone más del doble de los trece millones destinados al servicio externo de auxiliares educativos en 2023 y da continuidad al crecimiento presupuestario registrado durante los últimos cursos.

El 85 por ciento de esta inversión estará financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), a través de la prioridad 'Garantía Infantil' y, dentro de ella, de las medidas de apoyo destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.