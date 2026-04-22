El Gobierno de Canarias sella una colaboración con el IEAM para reforzar su preparación ante crisis migratorias

Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha anunciado que colaborará con el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), un think tank que actuará a nivel europeo sobre las migraciones y que permitirá a las islas reforzar su capacidad de análisis, diálogo y posicionamiento institucional en materia migratoria en la ruta atlántica y la cooperación entre el Sahel, África Occidental y Europa.

El IEAM, que dirige Beatriz de León Cobo, fue presentado recientemente en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid como centro de investigación, análisis y reflexión para analizar los movimientos migratorios, especialmente los que se registran en el entorno de Canarias, según informa en una nota el Gobierno canario.

Asimismo, en un contexto en el que la migración ha ocupado un lugar "central" en las agendas políticas españolas, europeas e internacionales, el Instituto se integraría en el ecosistema europeo de investigación y diálogo sobre las políticas migratorias.

Desde el Ejecutivo regional, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, ha subrayado que esta colaboración será "importante" para Canarias porque "proporcionará estudios científicos que ayuden a las islas a anticiparse a posibles crisis", así como "a disponer de análisis rigurosos" para aplicar unas políticas públicas "más eficaces".

SOBRE EL IEAM

Fundado como un espacio independiente de estudio sobre las dinámicas migratorias que conectan Africa, el Mediterráneo y Europa, el IEAM tiene como objetivo proporcionar una comprensión "rigurosa, estratégica y útil" de la movilidad humana.

Su trabajo, explicó la directora ejecutiva de la entidad, Beatriz de León Cobo, se basa en la convicción de que la complejidad de los fenómenos migratorios, que requieren de respuestas mejor fundamentadas, coordinadas y más atentas a las diferentes realidades.

De León detalló la visión del instituto sobre este fenómeno y la metodología que pone en práctica de taller de inteligencia colectiva, con la que se intenta capitalizar las experiencias de investigadores, actores que están sobre el terreno y en primera línea, la academia y personas que forman parte de gobiernos y oposición. El objetivo, apuntó, es hacer políticas migratorias "eficaces y a largo plazo" trabajando tanto en países de origen, de tránsito y de destino.

En este contexto, detalló que Canarias es un "punto central" del debate migratorio porque las islas son puerta de Europa en Africa. "(Canarias) tiene muchos desafíos, pero también oportunidades".

Por ello, ha considerado "crucial" la participación del Gobierno de Canarias en el Instituto, Español de Análisis Migratorio destacando los retos y el rol que puede jugar para hacer políticas migratorias eficaces y eficientes "que sean decisivas no solo para Canarias como territorio frontera, sino para España y Europa".