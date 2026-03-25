El Gobierno de Canarias solicita ayuda a la UME para La Gomera y envía un contingente de seguridad y emergencias

Borrasca 'Therese' a su paso por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, en coordinación con el Cabildo de La Gomera, ha solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) debido a la evolución de las lluvias asociadas a las borrasca 'Therese'.

Según informa la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, han pedido la activación de la UME ante la necesidad de refuerzo de medios extraordinarios para hacer frente a las incidencias que está ocasionado la borrasca.

A ellos se va a sumar un contingente de seguridad y emergencias, que saldrá del Puerto de Los Cristianos (Santa Cruz de Tenerife) para poder hacer frente a la situación, en el que se integrarán 20 efectivos y 10 vehículos del Cuerpo General de la Policía Canaria, junto a seis voluntarios y tres vehículos de Protección Civil, que el Ayuntamiento de Arona ha puesto a disposición del Cabildo de La Gomera, además de efectivos de la Asociación para el Desarrollo de Actuaciones de Emergencias (ADAE).

Ante esta situación, el Gobierno canario también ha procedido al envío de un mensaje del sistema de alerta a la población Es-Alert destinado a las personas que se encontraban en Valle Gran Rey, pidiendo a la población que evitase desplazamientos, recomendando que se confinaran y evitaran la carretera de salida del Valle.

Minutos después, ante el avance de los chubascos, envió un segundo mensaje al municipio de Alajeró, reforzándose con un tercer y último aviso a toda la población de la isla ante el aumento de las precipitaciones.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias decretó a las 17.00 horas de este miércoles la situación de emergencia por inundaciones pluviales en La Gomera por las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, tal y como se encuentra Gran Canaria, mientras que El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife están en alerta y Fuerteventura y Lanzarote en prealerta.