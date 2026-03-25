La Gomera, en situación de emergencia por inundaciones ante la reactivación de la borrasca 'Therese'

Lluvias en Valle Gran Rey asociadas al paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE LA GOMERA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación y pasa a emergencia de nivel autonómico por riesgo de inundaciones pluviales en La Gomera a partir de las 17.00 horas de este miércoles, tal y como se encuentra Gran Canaria mientras que El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife están en alerta y Fuerteventura y Lanzarote en prealerta.

Estas decisiones se toman teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).

Desde el Ejecutivo destacan en una nota que prosiguen sobre Canarias los últimos restos de inestabilidad asociados con la borrasca fría 'Therese', aunque aún podrán darse, ocasionalmente, chubascos de cierta intensidad asociados con núcleos convectivos aislados y dispersos por toda Canarias, aunque con mayor probabilidad en las islas occidentales y Gran Canaria.

En La Gomera se registran precipitaciones intensas, de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Por ello se mantiene el riesgo de inundaciones, asociado con la precipitación acumulada a lo largo de los últimos días en las diferentes cuencas de barranco, con el agua circulando desde las laderas hasta las vaguadas.

Persiste la subida del nivel de agua en los cauces, reforzada además, en aquellas cuencas que cuentan con presas, por el aporte de los reboses y aliviaderos de los embalses y charcas situadas aguas arriba.

Existen también varias carreteras que atraviesan zonas inundables en cauces de barranco, que se mantienen cortadas debido a la presencia del agua corriendo por los canales de desagüe.

Por todo ello se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.