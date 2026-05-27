Gobierno de Canarias y ULL lanzan una estrategia para abordar el envejecimiento y superar el enfoque asistencial

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, en la presentación de la estrategia de envejecimiento - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna (LabIns ULL) han presentado este miércoles el 'Avance para una Estrategia Intergeneracional de Bienestar', un instrumento de planificación integral que busca articular respuestas innovadoras a los retos demográficos, sociales, laborales, territoriales y tecnológicos del archipiélago y que constituye el primer paso diseñar la Estrategia Islas de Cuidados.

El objetivo de este documento es garantizar la equidad intergeneracional, fortalecer la cohesión territorial y promover un modelo de bienestar sostenible, inclusivo y adaptado a la diversidad de la población canaria.

En este sentido, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, ha destacado que Canarias por sus condiciones estructurales, sociales e incluso territoriales, necesita de acciones específicas encaminadas promover espacios que permitan consolidar una sociedad más justa y cohesionada, de manera que ofrezca una mayor calidad de vida de la ciudadanía, especialmente a las personas mayores.

En un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población, la diversidad cultural y la insularidad, se requiere un marco que supere los enfoques asistencialistas tradicionales y afronte esa pluralidad de circunstancias, señaló Caraballo.

Ante este escenario y en el marco de la gestión pública, señaló, hay que hablar de longevidad activa y potenciar diagnósticos y políticas que ayuden a identificar cómo envejece la población canaria para alargar la duración y la calidad de vida.

En este sentido, apuntó que vivir más y mejor es el concepto sobre el que Canarias puede sostener una estrategia y un marco de acción que, gracias al conocimiento científico y al talento de las islas, tiene el potencial de convertirnos en una referencia global.

También el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, se refirió a este asunto para señalar que, ante una sociedad cada vez más envejecida en la que pronto vamos a tener más mayores que jóvenes, "se requieren cambios profundos, no solo en la prestación de servicios sino en la manera en que nos relacionamos".

Porque los avances, dijo, no tratan solo de cuidar a la gente mayor, sino de darles la calidad de vida "que se merecen y a la que tienen derecho".

Para el Gobierno de Canarias, agregó, es fundamental promover las relaciones entre generaciones y que sean "capaces de aprovechar y compartir lo mejor de lo que tienen las personas mayores, pero también los jóvenes".

Por eso, mantuvo que es necesario "impulsar soluciones para favorecer comunidades solidarias donde los beneficios del bienestar sean para todos, independientemente de la generación a la que pertenezcan".

También la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna, Isabel León Pérez, destacó que esta estrategia diseñada desde LabIns ULL permite "poner en el centro de las políticas públicas lo fundamental, que son las personas".

Con este trabajo, dijo, "se inaugura una etapa inspirada en la escucha colectiva y en procesos colaborativos de aprendizaje recíprocos" y mostró su satisfacción por el compromiso de la Universidad de La Laguna "a pensar el presente y el futuro de una manera distinta".

En esa línea instó a "dejar de hablar del envejecimiento como obstáculos y problemas y hablar de nuevas longevidades y de participación".

RETOS DEL ENVEJECIMIENTO

El proceso del Laboratorio de Bienestar, que se ha presentado este miércoles en Presidencia del Gobierno, concibe este documento como un instrumento de planificación integral necesaria para orientar la futura Estrategia Islas de Cuidados.

Su finalidad, tal como apunta el texto de LabIns ULL es "abrir camino, establecer conceptos y ofrecer una lectura integrada de los retos del envejecimiento, sin aún definir medidas cerradas o estructuras de implementación".

Al respecto, la directora del LabIns ULL, Mónica Dios Rodríguez, señaló que no se trata de una estrategia definitiva, sino de una hoja de ruta preliminar que identifica los principales problemas, retos y líneas de acción que emergen del análisis documental y del trabajo colaborativo intergeneracional e intersectorial generado hasta ahora.

Destacó que el proceso se fundamenta en la redefinición del concepto de envejecimiento a través de metodologías de innovación social, lo que permite repensar los sistemas de cuidados, los modelos de participación ciudadana y el diseño de políticas públicas en clave de bienestar compartido.

Los problemas identificados se han traducido en retos con el objetivo de generar acciones desde las que hacerles frente.

En este sentido, los 12 problemas que surgen del proceso de la indagación y trabajo colaborativo se han organizado en cuatro ejes temáticos: Social y Cultural, Modelos de Cuidados y Bienestar, Territorios e Infraestructuras y Tecnología y Digitalización.

En este contexto, el Gobierno de Canarias y LabINS ULL proponen dar continuidad al proceso de desarrollo de 'Islas de Cuidados' mediante un trabajo conjunto con el personal de la administración autonómica.

Esta iniciativa tiene como finalidad impulsar dinámicas de colaboración entre equipos técnicos y responsables políticos del Gobierno, acompañar metodológicamente los procesos ya iniciados en materia de envejecimiento y Agenda 2030 y, asimismo, ofrecer formación especializada en innovación pública dirigida al personal de la administración autonómica.

El propósito último de esta propuesta es avanzar hacia el diseño y desarrollo de políticas públicas orientadas a la ética de los cuidados, reconociendo el papel clave que desempeñan tanto el personal técnico como el político en la construcción de este enfoque.