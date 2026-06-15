El Gobierno de Canarias ultima el inicio de las obras de la vía Ofra-El Chorrillo, con una inversión de 5,8 millones

Acto de colocación de la primera piedra de las obras de la vía Ofra-El Chorrillo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidió este lunes el acto simbólico de colocación de la primera piedra de las obras de finalización de los tramos B y C de la TF-5, en el tramo avenida Tres de Mayo-Guajara, correspondiente a la segunda fase Ofra-El Chorrillo, una actuación estratégica que permitirá culminar una infraestructura clave para la movilidad del área metropolitana de Tenerife.

El acto contó con la presencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el segundo Teniente de Alcalde de La Laguna, Francisco Hernánez, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; el consejero delegado de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, así como representantes municipales, de la empresa adjudicataria de las obras, Señalizaciones Villar S.A., y de colectivos vecinales de la zona.

Entre las asociaciones asistentes estuvieron el presidente de la Asociación de Vecinos El Draguillo, Manuel Torres; el presidente de la Asociación de Vecinos Ciudad Satélite de Santa María del Mar, Ramón Santiago y la presidenta de la plataforma Las Moraditas, Sonia Rodríguez, en representación de barrios directamente afectados por el desarrollo de la vía Ofra-El Chorrillo.

Durante su intervención, Fernando Clavijo quiso comenzar agradeciendo "la paciencia, la comprensión y el no haber tirado la toalla" de los vecinos y vecinas que durante años han convivido con las afecciones de una obra largamente esperada.

El presidente subrayó que se trata de una actuación que acumula "muchos años de lucha" y un expediente "complicado", marcado por obstáculos técnicos, jurídicos y administrativos.

Clavijo destacó que "hoy estamos aquí con una obra adjudicada que va a permitir dignificar el entorno y dar a esta zona la conexión que se merece".

El presidente subrayó que la actuación permitirá mejorar la salida hacia el sur y evitar recorridos innecesarios, con una repercusión directa en la movilidad cotidiana de miles de personas del área metropolitana.

El presidente de Canarias recalcó además que la obra contará con una supervisión directa y constante para garantizar su correcta ejecución.

"Los vecinos y vecinas han esperado demasiado tiempo y ahora la obra tendrá toda la vigilancia necesaria", señaló Clavijo, quien puso en valor que una parte relevante del proyecto se destine al embellecimiento y la integración paisajística del entorno, atendiendo también a las demandas planteadas por los ayuntamientos y por los barrios afectados.

Asimismo, Clavijo destacó que "esta obra es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones permite desbloquear proyectos fundamentales para la ciudadanía".

El presidente insistió en que se trata de una actuación que permaneció paralizada durante años y que vuelve a avanzar gracias al compromiso compartido de las instituciones para dar respuesta a una de las principales demandas de movilidad de Tenerife.

El consejero Pablo Rodríguez señaló que "la futura conexión directa entre la TF-2 y la TF-5 reforzará la conectividad del área metropolitana y contribuirá a reducir los problemas de congestión en uno de los principales corredores viarios de la isla".

Rodríguez añadió que "desde el comienzo de esta legislatura, uno de los objetivos prioritarios ha sido retomar proyectos que llevaban demasiado tiempo en punto muerto".

COMPLEJIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA

Así, "la vía Ofra-El Chorrillo es un ejemplo de ello, una infraestructura clave que hemos logrado reactivar tras años de paralización gracias al importante trabajo técnico y administrativo realizado por la Dirección General de Infraestructura Viaria para superar las complejidades jurídicas y administrativas asociadas a este expediente y hacer posible que hoy las obras sean una realidad", comentó.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, precisó que la adjudicación definitiva de las obras de la fase II entre Ofra y El Chorrillo "supone un paso decisivo para seguir mejorando la movilidad en el área metropolitana de Tenerife".

Dávila abundó en que "esta actuación permitirá reforzar la conectividad entre barrios, aumentar la fluidez del tráfico y mejorar la seguridad de los desplazamientos, integrándose además en una estrategia más amplia que impulsa el Cabildo junto al Gobierno de Canarias para dar respuesta a uno de los principales retos de la isla".

Dávila puntualizó que proyectos como la pasarela de Padre Anchieta, el tercer carril de la TF-5, la mejora de enlaces estratégicos y el refuerzo del transporte público "forman parte de una planificación a largo plazo que ya empieza a traducirse en mejoras reales para la ciudadanía y en una movilidad más eficiente, segura y sostenible".

EL PROYECTO

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Señalizaciones Villar S.A. por un importe de 5.847.749,72 euros.

Los trabajos permitirán completar los tramos B y C de la vía Ofra-El Chorrillo, una infraestructura estratégica para mejorar la conectividad entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y optimizar la circulación en el entorno metropolitano.

La vía Ofra-El Chorrillo forma parte del eje La Salud-El Chorrillo y está contemplada en los principales instrumentos de planificación territorial y viaria de Tenerife.

Los trabajos comprenden la ejecución de los tramos B y C de la infraestructura.

El tramo B se extiende desde la glorieta de Moraditas hasta la glorieta de San Matías, que conecta con el barrio del mismo nombre y la calle El Abandono.

Por su parte, el tramo C enlaza esta última glorieta con la carretera TF-2, completando una conexión fundamental para mejorar la red viaria del área metropolitana.

La finalización de estas fases resulta especialmente relevante debido a la situación provisional existente actualmente en la zona, donde permanecen habilitados diversos desvíos de tráfico para garantizar la comunicación entre barrios, recoge una nota del Gobierno.

Una vez concluidas las obras, se mejorará la capacidad de la red viaria, la seguridad de los desplazamientos y la fluidez de la circulación en uno de los entornos con mayor intensidad de tráfico de la isla.

Además, a diferencia del tramo A, la ejecución de los tramos B y C presenta una menor complejidad técnica, ya que la infraestructura principal prevista en el proyecto, el puente sobre el Barranco del Muerto, se encuentra ya construida.

La actuación incluye también una parte importante de mejora y embellecimiento del entorno, con el objetivo de integrar la infraestructura en el paisaje urbano y responder a las necesidades trasladadas por los ayuntamientos y por los vecinos de los barrios afectados.