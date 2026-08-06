El Gobierno canario activa la prealerta por riesgo de contaminación marina en el puerto de Gran Tarajal (Fuerteventura)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha declarado la situación de prealerta por episodio de contaminación marina, a partir de las 22:00 horas de este miércoles.

Así, la zona afectada es el Puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, en la isla de Fuerteventura.

La decisión se toma después de que el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario (Cecoes 112) recibiera un aviso, por parte de Puertos Canarios, que comunicaba la existencia de una vía de agua en una embarcación atracada en el Puerto.

Según informa el Gobierno de Canarias, actualmente no existe contaminación marina, sin embargo, las administraciones y organismos competentes mantienen el seguimiento de la situación.

Asimismo, a las 20:20 horas se activa el Plan Interior Marítimo (PIM) en Fase de Emergencia, al tiempo que Capitanía Marítima procedió, asimismo, a activar el Plan Marítimo Nacional en Fase de Alerta a las 20:48 horas.

En consecuencia, la Dirección General de Emergencias también ha procedido a activar el PLATECA en Situación de Prealerta para garantizar la coordinación entre administraciones y organismos, así como para poner a disposición los recursos necesarios que garanticen el correcto seguimiento de la situación.