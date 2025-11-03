Gobierno canario aprueba modificación de obras de vía de La Aldea, en el tramo El Risco-Agaete, tras 5 años de "bloqueo"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado la aprobación del Proyecto Modificado Nº1 de la obra denominada 'Carretera Agaete-La Aldea. Tramo: El Risco-Agaete (Fase II)', siendo esta una actuación "clave" para finalizar la nueva vía entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, por 28.291.796,40 euros.

El consejero, acompañado de la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha indicado que la aprobación de este modificado se produce "tras más de cinco años de tramitación y bloqueo administrativo", lo que "permitirá continuar" con los trabajos en los viaductos de El Risco y La Palma, siendo estas estructuras "esenciales" para completar los 8,5 kilómetros del trazado que conectará Agaete con el tramo ya ejecutado entre El Risco y La Aldea, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

Rodríguez expuso que se ha aprobado este modificado para "impulsar definitivamente esta obra tan fundamental" para Gran Canaria. Añadió que este proyecto es una de las iniciativas "más significativas" que se están realizando desde la consejería que lidera en la isla, con el fin de "mejorar la calidad de vida" de los habitantes de La Aldea.

"He estado presente en diversos momentos clave de este proyecto, como la adjudicación y la firma del contrato, la apertura de la primera fase y también la de los túneles José Luis Martínez Cocero-Risco de Faneque, hitos que marcan un antes y un después en la conectividad de la isla", aseguró.

En relación al modificado Nº1, explicó que implica un incremento presupuestario de 28,29 millones de euros, por lo que la inversión asciende a 181,48 millones de euros, IGIC incluido, lo que supone un aumento del 18,6% sobre el presupuesto adjudicado.

Rodríguez expuso que el proyecto fue adjudicado originalmente en 2019 a la UTE Ferrovial-Acciona-Lopesan-Bitumex por 152,36 millones de euros. La actuación incluye nueve túneles y dos viaductos, con un recorrido total de 8,5 kilómetros, de los que 5,7 están bajo tierra.

En febrero de 2024 se puso en servicio el tramo correspondiente a los túneles de Faneque, el Enlace de El Risco y el Túnel del Lomo de la Aulaga.

En cuanto a la puesta en servicio del nuevo tramo entre Agaete y el túnel de Faneque, subrayan que "supondrá una mejora sustancial" tanto en tiempos de desplazamiento como en seguridad vial, ya que actualmente recorrer este trayecto por la GC-200 lleva alrededor de 20 minutos, en una vía con tramos de "elevada peligrosidad".

Sin embargo, cuando abra al tráfico el nuevo tramo, el recorrido entre Agaete y el túnel de Faneque se reducirá a unos cinco minutos. Desde allí, se enlazará con el túnel ya operativo y con la carretera que conecta con El Risco, completando el trayecto total en apenas nueve minutos.

Subrayan que esta actuación permitirá reducir el tiempo de viaje en unos 15 minutos y, lo que es "más relevante, eliminar" los puntos de riesgo, "incrementando significativamente la seguridad y comodidad de la circulación".

Señalan que en estos momentos la mayor parte del trazado está ejecutado, a excepción de los viaductos de El Risco, de 571 metros de longitud y 88 metros de altura máxima, y de La Palma, de 110 metros y 28 metros de altura, cuya construcción comenzará tras esta aprobación.

Finalmente Rodríguez subrayó que "tras cinco años de bloqueo", le "enorgullece poder anunciar" que se está "avanzando con la aprobación de este modificado, que permitirá continuar un proyecto que, sin lugar a dudas, mejorará la movilidad" de la isla de Gran Canaria.

"La Consejería, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, y yo personalmente nos hemos comprometido desde el principio con este proyecto, convencidos de que es fundamental garantizar el acceso y el desarrollo de los municipios más alejados, contribuyendo a la cohesión territorial de nuestra isla", admitió Rodríguez.

En cuanto a la previsión presupuestaria para el ejercicio 2026, Rodríguez ha insistido en que es "importante aclarar que existe cierto desconocimiento" sobre cómo se planifica económicamente una obra pública, agregando que los presupuestos "no se repiten cada año, sino que se ajustan al ritmo real" de ejecución.

Añadió que a medida que se avanza en las distintas fases del proyecto, "se certifican y pagan únicamente las unidades de obra efectivamente realizadas", de ahí que cuando una "parte importante" de la obra ya ha sido ejecutada, el presupuesto previsto para el siguiente ejercicio "puede parecer menor pero en realidad refleja el progreso alcanzado".

"Una menor dotación presupuestaria no significa paralización ni reducción del esfuerzo inversor, sino que la obra avanza conforme a la planificación técnica y financiera establecida, con una parte cada vez mayor ya ejecutada, como es el caso de esta obra", concluyó.