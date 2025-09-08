El Gobierno canario aprueba el segundo modificado del cierre del anillo insular y eleva el coste en 21,4 millones más

Archivo - Túneles de Erjos - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

El proyecto incluye la construcción de una planta fotovoltaica y un cambio en el revestimiento en el túnel de Erjos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha aprobado técnicamente el segundo modificado del proyecto del cierre del Anillo Insular de Tenerife en el tramo entre El Tanque y Santiago del Teide.

Este nuevo modificado tiene como objetivos fundamentales la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la disminución de la dependencia de combustibles fósiles y la actualización de las instalaciones de seguridad en el túnel, en consonancia con lo establecido en la Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias.

El tramo El Tanque-Santiago del Teide forma parte del denominado Cierre Oeste, que une los corredores Norte y Sur de la isla.

Esta vía permitirá enlazar las autopistas TF-1 y TF-5 por el oeste, dando continuidad a las actuaciones ya finalizadas entre Adeje y Santiago del Teide, en el sur, y entre Icod de Los Vinos y El Tanque, al este. Con ello, se logrará cerrar el denominado Anillo Insular, la infraestructura que vertebra el tráfico rodado a nivel insular, informa la Consejería en una nota.

La carretera proyectada es de tipo convencional, con un carril por sentido y una velocidad de diseño de 80 km/h.

Su trazado contempla una longitud total de 11,3 kilómetros, de los cuales la mitad discurren en túneles o túneles artificiales, duplicando la calzada en esos tramos.

El elemento más destacado es el túnel de Erjos, de 5,1 kilómetros de longitud, que permitirá salvar el Parque Rural de Teno y la población de Erjos sin afección, preservando una zona de alto valor ambiental.

La salida del túnel se sitúa en el Valle de Santiago del Teide, desde donde la vía circunvala el casco urbano hasta conectar con el tramo Adeje-Santiago del Teide.

MEDIDAS AMBIENTALES Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El 'modificado 2' introduce una serie de medidas innovadoras en materia de sostenibilidad.

Por un lado, la construcción de una planta fotovoltaica de 500 kW de potencia nominal, que se ubicará sobre el falso túnel del emboquille sur y que permitirá cubrir las necesidades energéticas de la infraestructura durante el día en condiciones normales de funcionamiento.

Por otro, la sustitución del revestimiento encofrado por revestimiento proyectado en el túnel, lo que mejora la adaptación a las irregularidades de la perforación y reduce el consumo de hormigón. Esta medida permitirá evitar la emisión de unas 32.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

A su vez, se ha llevado a cabo la actualización de las instalaciones del túnel para reforzar la seguridad, incorporando los últimos avances tecnológicos en ventilación, iluminación, comunicación y control.

PLANTA FOTOVOLTAICA

El 'modificado 2' contempla la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo en la plataforma de relleno situada sobre el emboquille sur del túnel de Erjos, en Santiago del Teide.

La instalación tendrá una potencia de 589,68 kWp y estará formada por 936 módulos de 630 Wp cada uno, dispuestos en estructuras de hormigón con inclinación de 18º y orientación sur.

El sistema contará con cuatro inversores de 125 kWn que transformarán la corriente continua en alterna, y un centro de transformación de 630 kVA que elevará la tensión a 20 kV para conectarla al centro de transformación del túnel.

Con esta instalación, se estima cubrir en torno al 16% de la demanda energética total del túnel, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles y garantizando una gestión más eficiente y sostenible de la infraestructura.

El proyecto contempla también la actualización de las mediciones conforme a la legislación de contratación, lo que ha supuesto un incremento del presupuesto de adjudicación con IGIC de 21.488.958,93 euros, equivalente a un 8,9% sobre el presupuesto vigente.

Las obras están siendo ejecutadas por la UTE formada por las empresas FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa.