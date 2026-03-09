El Gobierno canario aumenta dos millones la financiación del centro sociosanitario de Tahiche, en Lanzarote

Archivo - Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias el incremento de dos millones de euros en el crédito para la financiación parcial de la residencia de alto requerimiento que construye el Cabildo de Lanzarote en Tahiche.

De esta forma, se financia parcialmente el proyecto promovido por el Cabildo de Lanzarote destinado a la construcción del "Centro Socio Sanitario para Mayores y Centro de Estancia Diurna", ubicado en la calle Arcipreste de Hita, Tahiche, en Teguise, que dispondrá de 75 plazas residenciales y 50 plazas de estancia diurna, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

Este es un recurso especializado para personas mayores en situación de dependencia que requieren un nivel medio alto de atención sociosanitaria.

Este proyecto, que ya ha sido objeto de financiación por parte de la Dirección General de Dependencia en las dos anualidades inmediatamente anteriores (2024 y 2025), en el marco de la planificación estratégica de ampliación de recursos sociosanitarios en el ámbito de la dependencia, es una actuación de "carácter estructural y continuado", requiriendo la ejecución "garantizar la adecuada" dotación presupuestaria en la presente anualidad para asegurar su culminación.

La infraestructura proyectada cumple con los criterios establecidos en la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.