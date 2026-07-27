El Gobierno canario avanza 126 millones para el pago de proveedores del SCS

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado que ha avanzado la modificación de crédito de 126 millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS) para garantizar el cumplimiento del plazo legal de pago de proveedores.

Cabello ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la ampliación de crédito "es necesaria para incorporar liquidez presupuestaria adicional" a la gerencia del Servicio Canario de Salud.

Y, de esta forma, añadió, dar cobertura a sus obligaciones de gasto hasta el mes de octubre.