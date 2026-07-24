Gobierno canario, Cabildo y Asepalma exigen al Gobierno los 100 millones pendientes antes de que acabe el verano

Reunión de coordinación entre Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y Asepalma para abordar la reconstrucción de la isla tras la erupción - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y representantes de la Asociación del Sector Primario de La Palma (Asepalma) han mantenido este viernes una reunión de coordinación sobre la reconstrucción agraria en el Valle de Aridane y han insistido en exigir al Gobierno central que abone los 100 millones de euros pendientes correspondientes a este ejercicio.

En el encuentro también se han tratado las prioridades establecidas en el documento que elaboró Asepalma sobre la reconstrucción agraria y los fondos necesarios para finalizarla, que se cifran en 223 millones.

Igualmente se trataron los compromisos adquiridos por el Ministerio de Política Territorial en la reunión celebrada en Madrid hace unos días.

En esa reunión, además del Ministerio de Política Territorial, también estaban representados los ministerios de Hacienda y de Agricultura del Gobierno de España.

Ahí se concluyó que el presupuesto del Estado este año tiene la partida de 100 millones para la reconstrucción de La Palma y que puede transferirse por un procedimiento sencillo al Gobierno de Canarias, llevando su aprobación al Consejo de Ministros, sin necesidad de votación en el Congreso de los Diputados, tal y como confirmó un técnico del Ministerio de Hacienda.

Durante la reunión se ha trasladado un mensaje de "unidad absoluta" en el respaldo a las reivindicaciones de Asepalma, recoge una nota del Cabildo.

Las administraciones insulares y autonómicas han asumido este documento como propio, garantizando además que serán los propios agricultores y el sector primario quienes marquen las prioridades de actuación.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha recordado que el compromiso asumido por el Ministerio de Hacienda era hacer efectiva la transferencia de los 100 millones de euros destinados a la recuperación de La Palma y hacerla antes de finalizar el periodo lectivo de verano.

"Es urgente que el Gobierno de España cumpla con su parte, cosa que hasta ahora no está pasando", dijo.

Además, la consejera regional se refirió a que "no hay que olvidar que el Ministerio de Agricultura durante esta legislatura sólo ha transferido 150.000 euros para la reconstrucción del Valle".

SUPERÁVIT

Barreto enfatizó además que Canarias ya tuvo que destinar 100 millones de euros de su superávit en diciembre del año pasado,para cubrir los daños y garantizar que la recuperación de fincas y redes de riego no se detuviera.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, expresó el temor compartido por las corporaciones locales de que el Ministerio dilate los plazos deliberadamente hasta final de año, imposibilitando la ejecución efectiva de las obras.

"Siempre he dicho que las cosas tienen que llegar, pero deben llegar en tiempo. Si el dinero se transfiere en diciembre, el Ministerio dirá que ha cumplido enviando los fondos, pero a nosotros nos dejarán sin margen de tiempo para ejecutarlos antes de que termine el ejercicio. La voluntad debe traducirse en hechos reales ya, no a final de año", advirtió.

Rodríguez detalló la sobrecarga financiera que este retraso estatal está ocasionando en las arcas insulares, revelando que el Cabildo ha tenido que adelantar 62 millones de euros procedentes de partidas destinadas a otras inversiones estratégicas, como infraestructuras viarias o la Residencia de Mayores de Los Llanos de Aridane, para poder mantener abiertas las obras de pistas y redes hidráulicas.

"Con el regreso de las reglas fiscales ya no podemos gastar libremente los remanentes. Si además el Estado pretende transferir el segundo convenio, cifrado en 40 millones de euros, condicionado o sujeto a restricciones de gasto, nos siguen dejando atados de manos. Exigimos que ese convenio se formalice antes de las vacaciones, de la forma en que debe venir y sin ataduras que dificulten la gestión. Todas las administraciones de la isla tenemos que trabajar juntas para que la recuperación sea real, efectiva y sin más demoras", concluyó el presidente insular.