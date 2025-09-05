El Gobierno canario declara de excepcional interés público la remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, el decreto por el que se declara de excepcional interés público la ejecución de la obra de remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal, ubicado en el término municipal de Tuineje, en Fuerteventura.

Esta medida persigue acelerar la ejecución de distintas actuaciones que pretenden solventar los problemas de seguridad que afectan actualmente a la infraestructura portuaria, especialmente ante temporales y fenómenos meteorológicos adversos que han causado daños graves en el pasado.

El puerto de Gran Tarajal, que inició su actividad en el siglo XIX, constituye un enclave estratégico para la conectividad marítima y el desarrollo económico del municipio de Tuineje, dando servicio tanto a la actividad comercial como recreativa.

Su principal función es la de apoyo a la actividad pesquera en el sector sudeste de la isla de Fuerteventura, así como la mejora de las comunicaciones con otros núcleos costeros de la isla y con Gran Canaria, recoge una nota del Ejecutivo.

En este sentido, la declaración de excepcional interés público se justifica además con la creciente demanda de transporte marítimo en Canarias, que ha registrado un incremento de más de dos millones de pasajeros en los últimos años.

Las actuaciones principales previstas incluyen la prolongación del dique actual en unos 278 metros para crear una dársena exterior y adecuar tres puestos de atraque para buques comerciales, incluyendo ferries y cruceros.

Además, se contempla la remodelación de la dársena interior, ampliando a unos 33 metros la construcción de nuevos muelles para optimizar su uso, mejorar el resguardo frente al oleaje exterior y aumentar la capacidad de atraque para embarcaciones recreativas.

Asimismo, se ampliará y ordenará la zona terrestre para incluir superestructuras y servicios para la náutica recreativa (como club náutico, vestuarios y tiendas), además de segregar el tráfico vehicular para mejorar la circulación.

La obra contempla la mejora del abrigo de las dársenas, la creación de nuevos atraques para buques de transbordo y cruceros de porte medio-alto, la adecuación de espacios para embarcaciones recreativas y la concentración de los servicios destinados a la pesca.

Estas actuaciones permitirán no solo incrementar la seguridad de usuarios y embarcaciones, sino también dinamizar la actividad económica y turística del municipio y de la isla.

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras que dirige Francisco González, ha trabajado en el desarrollo del proyecto mediante un proceso de diálogo y la recogida de inquietudes de administraciones locales, asociaciones y colectivos de la zona, resalta.

Esta metodología ha permitido alcanzar un proyecto más consensuado, asegurando el respeto al entorno y reforzando el compromiso con la comunidad local.