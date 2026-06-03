El Gobierno canario descarta declarse "insumiso" en cumplimiento de la regla de gasto y presume de cuentas "saneadas"

Archivo - La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha subrayado este miércoles en el Parlamento canario que el Gobierno regional comparte el "objetivo" de dar cumplimiento a la regla de gasto,ya que lograrlo aporta estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, que en el archipiélago están "saneadas".

Así lo ha señalado en respuesta a pregunta formulada por la diputada de NC-BC, Esther González, durante la comisión de Presupuestos y Hacienda, en relación al último Informe de la AIReF, que alertaría de que el Gobierno de Canarias va "a incumplir la regla de gasto sistemáticamente, y como mínimo, hasta el año 2028".

"Le pregunto si su Ejecutivo se ha declarado insumiso ante la ley de Estabilidad o lo que estamos simplemente pues es ante una manifiesta de incapacidad del Gobierno para gestionar el presupuesto de Canarias", ha puntualizado González, que ha acusado al Ejecutivo de pulverizar "el límite de gasto", en 2024, que era del "2,6% y que se fue al 7,6%", creando "un agujero de 445 millones de euros".

"En 2025, volvió a recibir, pero a más, llegando al 9,1% cuando el tope era del 3,2% (de límite de gasto), por lo que hay que sumarle 566,2 millones de desvío. Dos años, y 1.000 millones de euros que ahora tiene que ajustar en el año 26 y en el año 27", ha añadido,

La consejera ha negado la intención del Gobierno de declarse "insumiso", ya que el Ejecutivo comparte el objetivo perseguido por las reglas fiscales, ya que defiende que su cumplimiento "es la forma más adecuada de garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas".

En respuesta a González, ha recordado que Canarias registró superávit en 2023, 2024 y 2025, y que espera "continuarlo". "Omite una parte muy importante del razonamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y es que Canarias estará en situación de superávit hasta 2030 en cumplimiento de la regla de gasto".

Ha recordado, además, el carácter conveniente de que el Gobierno de España adapte la normativa de disciplina fiscal al nuevo marco normativo europeo. "La UE ya no dice que las reglas fiscales deba fijarlas cada Estado y distribuirlas como crea más oportuno, pero el Gobierno sigue repartiéndole a las comunidades autónomas cifras incumplibles para ellos reservarse la mayor parte del déficit".

"Concretamente, se reserva el 2,5, y a las comunidades autónomas nos obliga solo a un déficit del 0,1, aunque Canarias está entre un ligero superávit o equilibrio, por lo que las cuentas públicas de Canarias están saneadas", ha advertido la consejera regional.