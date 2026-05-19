Gobierno canario descarta la suspensión total de clases por la visita del Papa, a la espera de una reunión este jueves

Archivo - March 4, 2026. Vatican City - POPE LEO XIV during his wednesday General Audience in St. Peter's Square at the Vatican. ÂEvandroInetti_via ZUMA Wire,Image: 1080061474, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Eva - Evandro Inetti / Zuma Press / ContactoPhoto

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha dado por descartado este martes que se vayan a suspender las clases de forma genérica en la islas de Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del Papa León XIV y ha dejado la decisión definitiva a expensas de una reunión que se celebrará el jueves con la Delegación del Gobierno, los obispados y la instituciones relacionadas con el viaje.

En declaraciones a los periodistas ha asumido el interés de las familias por conocer la decisión definitiva pero deja claro que no se va a tomar hasta tener toda la información sobre itinerarios y medidas de seguridad.

Ha dicho que la Consejería tiene la voluntad de "facilitar la movilidad y la seguridad" esos días, tanto en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, como en Arguineguín y Las Palmas de Gran Canaria, lugares por donde pasará el Papa, subrayando especialmente que es bueno conocer donde se colocarán los cortes de tráfico.

"Ahora mismo todo indica que si hubiese suspensión de clase sería de manera parcial en alguna zona y en algunos centros", ha destacado, precisando que se trata siempre de Tenerife y Gran Canaria, dado que el resto de las islas quedan al margen del viaje.

En esa línea no ha obviado que los principales problemas de movilidad se van a situar en las Ramblas de Santa Cruz, el entorno de plaza del Cristo de La Laguna y del centro de migrantes de Las Raíces, el casco de Arguineguín, Vegueta y la zona del Estadio de Gran Canaria.

"Hasta que no celebremos esa reunión, la decisión de la Consejería de Educación, vamos a decirlo, está congelada", ha apuntado, al tiempo que ha reconocido que por ahora solo tiene conocimiento de la reunión de manera extraoficial.