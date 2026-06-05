El Gobierno canario diseñará una "aceleradora de empleo" para conectar formación y empleo en sectores de alto valor

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha anunciado la creación una "aceleradora de empleo", que se presentará a finales de junio, una herramienta centrada en sectores estratégicos de alto valor añadido con el objetivo de mejorar la conexión entre formación y empleo estable.

Así lo ha avanzado el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria, donde ha recordado que el "desajuste" entre la oferta y la demanda de empleo es "la principal dificultad" para cubrir vacantes en sectores productivos esenciales, como por ejemplo la industria o la construcción.

En una nota, el consejero ha señalado que, durante años, se ha estado formando a personas para puestos de trabajo que "ya no existen o ya están cubiertos", sin prestar atención a perfiles emergentes y de alto valor añadido, por lo que ha destacado el papel "esencial" de las universidades y la formación profesional. "Se ha hecho un esfuerzo en esta legislatura impulsado 184 nuevos ciclos formativos con el objetivo final de casar la oferta y la demanda de empleo".

CONSEJO DE PRODUCTIVIDAD

Domínguez ha añadido, además, que la colaboración con el tejido empresarial es "crucial" para ajustar la oferta formativa a la demanda real, como se ha hecho con la industria y la construcción a través de convenios. "La estrategia para responder, de forma ágil, a las necesidades del mercado laboral pasa por combinar planificación educativa, modernización de la FP, colaboración con el sector empresarial y nuevas herramientas como esta aceleradora", afirmó.

El consejero ha defendido también el papel del Consejo Canario de la Productividad como "órgano relevante" para trazar una política común y "abordar el problema de la productividad en Canarias". Durante su intervención, ha señalado que dicho Consejo, formado por agentes sociales, patronales sindicatos y universidades, se ha reunido ya en tres ocasiones y tiene elaborado un primer informe conceptual que se aprobará en la reunión de próximo 1 de julio, que mostrará un mapa real de la productividad total en las islas".