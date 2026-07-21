El Gobierno canario firma en una semana el contrato del tercer carril de la TF-5 y las obras se iniciarán en un mes

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto a la consejera de Hacienda, Matilde Asián - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado este martes que dentro de un semana se firmará el contrato de ejecución del proyecto del tercera carril de la TF-5 entre Los Rodeos y Guamasa de tal firma que las obras arrancarán como máximo, un mes después.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista ha comentado que se está "a nada" de que arranquen los trabajos que se extenderán durante 36 meses y con un coste de 58,2 millones tras ser adjudicados a la UTE Ferrovial-Asyota.

El consejero ha dicho que se trata de un paso "muy importante" en la mejora de la red viaria de la isla de Tenerife ya que se aumentará la capacidad de la vía en una zona donde se produce un "embudo" para los conductores que vienen del norte.

Jonathan Martín (CC) ha comentado que se trata de "una obra muy esperada y demandada" tras cuatro años "absolutamente en blanco" y ahora se trata de "pasar de las palabras a las palas y las obras", al tiempo que ha reclamado acometer un "seguimiento técnico" al desarrollo de las obras dado que habrá "molestias" para los conductores y hay que evitar que se produzcan "más atascos".