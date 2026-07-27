El Gobierno canario firma varios convenios para impulsar la modernización de los núcleos turísticos

Archivo - Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, la firma de los convenios con los cabildos para impulsar nuevos planes de modernización turística (PMM) en Puerto de la Cruz (Tenerife), Costa Teguise (Lanzarote) y Playa Blanca (Lanzarote).

Al respecto, el consejero canario de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que los planes, previstos en la Ley 2/2013 de Renovación Turística, se diseñan como "instrumentos de ordenación urbanística que complementan las determinaciones vigentes, para impulsar la renovación de los espacios públicos y edificios ya existentes".

Miranda, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa, ha calificado estos documentos como "herramientas muy útiles para la progresiva" actualización de las zonas turísticas, al tiempo que ha puesto en valor que son "el reflejo del compromiso compartido con las administraciones intervinientes", tales como ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias.

En cuanto al segundo Plan de Modernización Turística de Puerto de la Cruz, explicó que persigue dar continuidad al proceso iniciado con el primero de estas características, actualmente en ejecución.

El convenio establece la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para su formulación y tramitación, de tal forma que la corporación insular asumirá los costes derivados de los trabajos, que incluirán, entre otras actuaciones, la elaboración de estudios previos, memorias de actuación, programas de gestión y ejecución, así como el diseño de indicadores para evaluar el impacto de su desarrollo.

Respecto a los dos planes previstos para Lanzarote, se trata de iniciativas con las que el Cabildo insular pretende impulsar la modernización de los núcleos turísticos de Costa Teguise y Playa Blanca, siguiendo el mismo modelo de colaboración y con los mismos objetivos de renovación y mejora de estos destinos.

Miranda ha recordado que, además de los autorizados este lunes, el Gobierno regiona está tramitando planes similares en Playa de Mogán, El Veril y San Bartolomé (Gran Canaria), Puerto del Carmen (Lanzarote) y Los Cancajos (La Palma), siendo el objetivo "seguir impulsando la actualización urbanística de Canarias, clave para garantizar la calidad y equilibrio" en el desarrollo territorial.