El Gobierno canario inicia este lunes una agenda de trabajo en Agadir para reforzar su cooperación con Marruecos - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, liderará desde este lunes una visita oficial de dos días a Marruecos acompañado de una amplia delegación institucional, empresarial y científica. La visita busca reforzar la cooperación con la región de Souss-Massa y avanzar en una agenda "compartida" basada en la "buena vecindad, el desarrollo económico y el intercambio de conocimiento".

Así lo ha informado Presidencia del Gobierno esta semana, que precisa que esta misión se enmarca en la Estrategia Canarias-África y daría, además, continuidad a los contactos mantenidos en los últimos meses entre el Gobierno de Canarias y las autoridades regionales marroquíes, con el propósito de materializar proyectos concretos de colaboración en ámbitos estratégicos para ambos territorios.

Durante la visita, el Gobierno canario promoverá la firma de un memorándum entre Canarias y la región de Souss-Massa, así como cuatro convenios de colaboración para "estrechar los lazos económicos, comerciales, académicos y sociales" entre Canarias y Marruecos.

En concreto, se suscribirá un acuerdo entre las confederaciones de empresarios, otro entre las cámaras de comercio, un tercer convenio en materia de innovación y universidades, y un cuarto acuerdo de cooperación en el ámbito del deporte.

El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, subrayó que esta misión "permite avanzar de forma ordenada y con resultados concretos en una relación estratégica para Canarias, basada en la cooperación económica, el intercambio de conocimiento y la cercanía entre territorios vecinos".

SOBRE LA JORNADA INSTITUCIONAL

La agenda oficial comenzará este domingo con un encuentro del presidente con toda la delegación canaria desplazada a Marruecos, como antesala de la jornada institucional del lunes en la región.

Ese día, el presidente será recibido oficialmente por el Wali de la Región de Souss-Massa, Saaïd Amzazi, y por el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, en un acto institucional que contará con la participación del embajador de España en Marruecos, Enrique Ojeda Vila.

El encuentro incluirá la presentación de las oportunidades económicas de la región marroquí, así como de las capacidades y fortalezas de Canarias, y culminará con la firma de los acuerdos de colaboración entre organizaciones empresariales, cámaras de comercio, entidades de innovación y universidades de ambos territorios, además del intercambio de regalos institucionales.

OTRAS ACTIVIDADES

La jornada del lunes se completará con una visita a las instalaciones deportivas vinculadas a los preparativos del Mundial de Fútbol de 2030 y la firma de un memorando de entendimiento en materia deportiva, un ámbito identificado como "estratégico" para reforzar la cooperación y el intercambio entre ambos territorios.

El martes, la agenda del presidente incluirá, entre otros actos, una visita al Puerto de Agadir, con el objetivo de analizar oportunidades de colaboración en el ámbito marítimo y portuario, uno de los sectores de interés común para Canarias y Marruecos.

El director general de Relaciones con África, Luis Padilla, destaca que la agenda con la región marroquí reflejaría una visión práctica de la Estrategia Canarias-África, centrada en proyectos en ámbitos como la innovación, la universidad, el turismo, el deporte o el sector empresarial", "prioritarios" para ambas partes.

AGENDAS SECTORIALES

De forma paralela a la agenda institucional del presidente de Canarias, se desarrollarán distintas agendas sectoriales en las que participarán representantes del ámbito universitario, científico, empresarial y económico de Canarias.

Las áreas de universidades, ciencia e innovación estarán lideradas por la consejera Migdalia Machín, con la participación de los rectores de las dos universidades públicas canarias.

Esta agenda contemplaría un encuentro con responsables de las Universidad Ibn Zohr TBC este lunes y una visita el martes, 27 de enero, a la Ciudad de la Innovación Souss Massa a la que también asistirá el directo general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis, y la consejera delegada del Instituto Tecnológico de Canarias, ITC, Guayarmina Peña, así como, consultores y responsables de startups de innovación.

En el ámbito deportivo, además del acuerdo de cooperación entre ambos territorios, el lunes por la tarde se realizará una visita a las instalaciones del Mundial 2030. Se celebrarán encuentros y visitas relacionados con el sector turístico, el ámbito marítimo y portuario, las cámaras de comercio y el sector industrial, incluyendo reuniones y visitas a zonas industriales y de innovación de Agadir.

DELEGACIÓN CANARIA

Entre los miembros de la misión canaria se encuentran los presidentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Virgilio Correa, la delegada de Proexca en Marruecos, Elvira Butler.

En el ámbito deportivo asistirá el presidente del Club Deportivo Tenerife, Sergio Batista; el de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, y el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales, entre otros.