El Gobierno canario mantiene la "prudencia" con Venezuela y se enfoca en garantizar ayudas básicas a los 70.000 isleños

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido este lunes en mantener el mensaje de "prudencia" de su Ejecutivo ante la situación política que se vive en Venezuela tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, avanzando que el principal objetivo ahora es garantizar las ayudas básicas a los 70.000 canarios que residen en el país caribeño.

"Pensemos que lo que ha ocurrido de momento es que han sacado Maduro, pero el régimen sigue y han puesto a una nueva presidenta", ha comentado a los periodistas tras reunirse con los portavoces parlamentarios y la delegada del Gobierno canario en Caracas.

Clavijo ha señalado también que mantienen "contacto estrecho" con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el consulado y la embajada española para coordinar el despliegue de acciones de ayuda a través de las 26 entidades canarias que operan en el país.

En esa línea ha comentado que se distribuyen tarjetas de alimentos y sanitarias para adquirir medicamentos en torno a los llamados 'ancianatos' --residencias geriátricas-- y también se está tratando de fortalecer la escolarización.

Clavijo, que ha mostrado su intención de comparecer ante el Parlamento de Canarias para debatir sobre la situación política y social de Venezuela, ha mostrado su "deseo" de que sea "el pueblo venezolano en su día quien en unas elecciones democráticas pueda elegir quienes los gobiernan, y ese es el deseo de todos".

Ha valorado el reconocimiento de los grupos parlamentarios de la labor que realiza la Viceconsejería de Acción Exterior y está a la espera de la evolución de los acontecimientos y que actitud puede tomar la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y como puede afectar a la actividad de las entidades canarias o los pequeños negocios de la colonia isleña.

El presidente ha detallado que ya se ha recuperado casi todo el suministro eléctrico en Caracas y el transporte ha vuelto a ponerse en marcha tras unas jornadas en las que se recomendaba a la población que "se quedase en casa" con lo que "parece que poco a poco va ganando otra vez la normalidad".

Asimismo ha apuntado que las ayudas que otorga el Gobierno regional son fundamentales, especialmente para las personas mayores y más vulnerables ante la desatención del Estado venezolano.

NO SE SABE LO QUE VA A OCURRIR

Clavijo mantiene que no se sabe "lo que va a ocurrir" tras la captura de Maduro pues hay mucha "especulación" sobre unas posibles fases de la intervención de Estados Unidos y mientras tanto, entiende que "la obligación" del Gobierno canario es "dar protección y soporte" a los canarios que viven en Venezuela.

Ha dejado claro que el Gobierno de Canarias "no marca" la política nacional ni la internacional Y en ese ámbito que el gobierno de Canarias no marca la política internacional, ni siquiera la nacional, y se remita a la carta de la Unión Europea, firmada por todos los estados miembros menos Hungría, en la que lanza un mensaje de calma y diálogo.

"Lo que sí tenemos la obligación de hacer, no solo moral, sino también legal, es darle soporte a todos esos canarios, darles la mayor certidumbre y seguridad de que su tierra va a estar ahí apoyándolos, porque ahora mismo lo que sí nos transmiten es que hay muchísima incertidumbre", ha señalado.

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón --el resto se ha reunido vía telemática--, se ha alineado con el mensaje de "prudencia" lanzado por el presidente ante la "incertidumbre" que reina en el país, si bien ha subrayado que por ahora se les transmite "tranquilidad" a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas 72 horas.