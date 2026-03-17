El Gobierno canario, "preocupado" por el deterioro de Cuba y los 65.000 isleños debido al bloqueo petrolero

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha reconocido este martes que están "preocupados" por el deterioro de la situación económica y social en Cuba, donde viven unos 65.000 canarios, debido al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha indicado que hay una "conversación constante" con la comunidad canaria en la isla caribeña a través de la Viceconsejería de Acción Exterior y son conscientes de que hay problemas para acceder "a lo más básico" como alimentos, transportes, suministro eléctrico o medicamentos.

"Esperamos que la situación se venga, no sé si a normalizar, a desbloquear", ha agregado.

Cara a mejorar la situación de los canarios en el exterior el Gobierno acelera para aprobar la futura Ley de la Canariedad en el Exterior y ha remitido el proyecto a todos sus departamentos para que analicen su contenido y realicen aportaciones con el fin de que sea aprobado en Consejo de Gobierno y se envíe al Parlamento canario.

El texto ya ha superado el periodo de consulta pública previa de 20 días durante los que cualquier persona u organización pudieron presentar opiniones y propuestas a través del portal web institucional, según marca la legislación estatal y autonómica en materia de participación ciudadana.

Muchas de esas aportaciones han sido incluidas en el proyecto por parte de la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias.

El Gobierno autonómico considera necesario actualizar el marco legal para reconocer adecuadamente la contribución histórica de la emigración canaria y reforzar los vínculos culturales, sociales e institucionales con las comunidades asentadas en otros países y territorios, ha señalado Cabello.

En este sentido, la nueva ley regulará de forma más completa los derechos de los emigrados y sus descendientes, incluyendo aspectos como la cobertura sanitaria de urgencia durante estancias temporales en Canarias, ayudas para estudios universitarios, acciones para los retornados y medidas de apoyo social y económico.

También definirá conceptos clave como arraigo, cultura e identidad, actualizará los cauces de participación de las comunidades canarias en el exterior y establecerá un régimen específico de subvenciones que permita justificar los gastos conforme a la normativa del país donde se encuentre cada entidad beneficiaria.

Asimismo, la norma, cuyo proceso de redacción sigue avanzando, habilitará la posibilidad de utilizar entidades públicas o convenios con organizaciones españolas o extranjeras para facilitar el pago de ayudas.

UNOS 200.000 CANARIOS EN EL EXTERIOR

En la actualidad, y según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), la cifra de canarios y descendientes en el exterior se sitúa en 200.000.

La mayoría están en Cuba (unos 65.000), Venezuela (más de 55.000) y Estados Unidos (13.000), aunque también hay muchos en Reino Unido (7.000), Alemania (5.000) y Francia (3.000).

El informe justificativo de la futura Ley de la Canariedad en el Exterior subraya que esta actualización responde al principio de seguridad jurídica, a las demandas actuales de los canarios en el exterior y al mandato expreso del Estatuto de Autonomía de Canarias, que obliga a regular el reconocimiento de la identidad de origen de las comunidades canarias fuera del archipiélago.

Esta iniciativa forma parte del programa legislativo aprobado por el Gobierno presidido por Fernando Clavijo para la XI Legislatura.

El documento descarta soluciones alternativas, ya que mantener la normativa vigente supondría prolongar una situación de desajuste legal y de falta de respuesta a las necesidades reales de los emigrados.