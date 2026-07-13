El Gobierno canario reduce el papel del director de Costas en Cuna del Alma a firmar un informe favorable

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este lunes que el Ejecutivo tiene "poca información" sobre la investigación judicial en torno a la urbanización turística 'Cuna del Alma' y ha reducido la participación del director general de Costas --que ha sido citado a declarar como investigado-- a la firma de un informe favorable.

"Es la información que tenemos en este momento, por supuesto, máxima transparencia y colaboración con los organismos judiciales", ha comentado a los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno y haber conversado con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente ante la construcción de un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para 'buggies', en una zona de servidumbre de protección de la costa, dentro de un proyecto que general que ocuparía más de 400.000 metros cuadrados e implicaría la construcción de más de 400 viviendas de lujo.