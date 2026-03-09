El Gobierno canario regula la enseñanza del lenguaje del silbo gomero en Educación Primaria y Secundaria

Archivo - Silbador gomero - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, la propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del decreto por el que se regula en las islas la enseñanza del lenguaje silbado de la isla de La Gomera para su impartición en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria.

Con esta aprobación, el Gobierno autonómico culmina el proceso de elaboración normativa "iniciado y consolidado" durante esta legislatura para dotar de un marco jurídico estable a estas enseñanzas y garantizar su continuidad en el sistema educativo, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El silbo gomero constituye una de las expresiones culturales más singulares del archipiélago, siendo declarado en el año 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento implica para las administraciones públicas el compromiso de impulsar medidas que permitan preservar su conocimiento y asegurar su transmisión a las nuevas generaciones.

En el ámbito autonómico, además, el silbo fue declarado Bien de Interés Cultural en 2024 en la categoría de Tradición y Expresión Oral, lo que refuerza su consideración como elemento fundamental del patrimonio cultural de las islas.

La enseñanza del lenguaje silbado se incorporó por primera vez de forma reglamentaria al sistema educativo de La Gomera en 1999, en cumplimiento de una proposición aprobada previamente por el Parlamento de Canarias. Esta regulación permitió introducir la práctica comunicativa en los centros educativos de la isla dentro del área de Lengua Castellana y Literatura, reconociendo su valor etnográfico, social, cultural y lingüístico.

Posteriormente, una nueva orden, aprobada en 2018, actualizó el marco regulador y derogó la normativa anterior. Así, con la implantación de la LOMLOE, el desarrollo de los nuevos currículos educativos hizo necesario adaptar la normativa existente para garantizar su plena coherencia con el marco educativo vigente.

En ese contexto, la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación impulsó al inicio de la actual legislatura la actualización de la adaptación curricular que permite impartir el silbo gomero dentro del área de Lengua Castellana y Literatura.

Esta revisión permitió comenzar a desarrollar estas enseñanzas en los centros educativos de La Gomera conforme al nuevo marco educativo, mientras la Consejería avanzaba en la tramitación del decreto que ahora se aprueba y que establece definitivamente su regulación.

El proceso ha incluido la tramitación administrativa correspondiente, con la emisión de informes preceptivos, la participación de los órganos consultivos y la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

La aprobación de este decreto permitirá consolidar definitivamente la enseñanza del silbo gomero dentro del sistema educativo canario, evitando que su enseñanza dependa de decisiones coyunturales o de iniciativas puntuales, garantizando así su continuidad en el tiempo.

La norma establece la regulación de la enseñanza del lenguaje silbado como concreción curricular dentro del área de Lengua Castellana y Literatura en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria. Para ello incorpora una definición específica de los contenidos, criterios de evaluación y saberes vinculados al aprendizaje de este sistema de comunicación, que quedan recogidos en los anexos que desarrollan su aplicación en ambas etapas educativas.

El decreto regula también los aspectos organizativos relacionados con la coordinación de estas enseñanzas, la formación y acreditación del profesorado encargado de impartirlas, así como el procedimiento que deben seguir los centros educativos para solicitar su implantación. De esta forma se establece un marco ordenado que permite planificar su desarrollo con garantías pedagógicas y organizativas.

La aprobación de este decreto, hace que la continuidad de la enseñanza del silbo gomero quede "garantizada" en los centros educativos de La Gomera, donde forma parte del currículo desde hace décadas, y abre la posibilidad de que otros centros educativos de Canarias puedan solicitar su impartición cuando lo consideren oportuno, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Por último, indican que más allá de su incuestionable valor patrimonial, su incorporación al currículo educativo permite trabajar competencias relacionadas con la comunicación lingüística, el conocimiento del patrimonio cultural y el respeto a la diversidad cultural y lingüística del archipiélago.

Al respecto, resaltan que su aprendizaje contribuye además a reforzar la conexión del alumnado con la historia, la cultura y las tradiciones de su entorno. La aprobación de este decreto permite al Gobierno de Canarias reforzar el papel del sistema educativo como "instrumento fundamental" para la protección y transmisión del patrimonio cultural del archipiélago, consolidando una política educativa que integra el conocimiento, la valoración y la preservación de los elementos que conforman la identidad cultural de Canarias.