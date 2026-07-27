El Gobierno canario remite al Parlamento regional la Estrategia Canaria de Economía Social 2026-29

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, la remisión al Parlamento de Canarias de la Estrategia Canaria de Economía Social (ESCAES) 2026-2029 para su debate en comisión.

Este trámite, previsto en la Ley de Economía Social de Canarias, es el paso previo a la aprobación definitiva de la estrategia por el Gobierno de Canarias, y "marca el camino para reforzar "la economía social en el archipiélago, un modelo empresarial que agrupa a cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, cofradías de pescadores y otras entidades que priorizan el impacto social junto a la actividad económica, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El objetivo, añade, es impulsar la creación de empleo de calidad, apoyar nuevos proyectos empresariales y contribuir a un desarrollo más sostenible y equilibrado en todas las islas.

La consejera canaria de Turismo, Jéssica de León, expone que la economía social "no solo crea empresas, también crea oportunidades, cohesión y desarrollo" para los municipios, subrayando que esta estrategia "permite ordenar" las acciones del Gobierno canario "para que más proyectos puedan crecer, innovar y generar empleo de calidad en Canarias".

La economía social, dijo, es una "herramienta clave" para afrontar retos, entre los que ha citado el relevo generacional, la igualdad de oportunidades, la fijación de población en el territorio o la creación de nuevas oportunidades de empleo, especialmente en sectores emergentes.

La hoja de ruta reúne 57 acciones organizadas en seis grandes ámbitos de actuación para dar más apoyo a las entidades de economía social, impulsar el emprendimiento, mejorar su competitividad, promover la igualdad de oportunidades, favorecer la sostenibilidad territorial y reforzar la formación.

La Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029 contará con un marco financiero previsto de 4.475.832,06 euros para el desarrollo de las actuaciones contempladas durante su periodo de vigencia.

Esta estrategia se ha elaborado con la participación de universidades, cabildos, ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicales, entidades de economía social y distintas Consejerías del Gobierno de Canarias para "dar respuesta a las necesidades reales de este ámbito de actividad".

"La participación de todos los agentes implicados nos permite contar con una estrategia útil, consensuada y adaptada a la realidad de las entidades que forman parte de la economía social en Canarias", indicó.

Finalmente se ha referido a que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ostentarán conjuntamente la Capital Española de la Economía Social 2027, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, por primera vez, comparten dos ciudades.

En Canarias, la economía social está integrada por 3.516 entidades, entre cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, cofradías de pescadores y entidades del tercer sector, que generan alrededor de 17.000 empleos.